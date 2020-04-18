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藝術家心中的「家」是什麼？入圍國際影展的他來揭答案

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
藝術家洪鈞元以自身生命歷程中的重要事件，用不同手法的錄像同時呈現，包含聲音及人物的串聯，勾勒出對[家]在意義上的認知，值得一賞。記者蔡維斌／翻攝
藝術家洪鈞元以自身生命歷程中的重要事件，用不同手法的錄像同時呈現，包含聲音及人物的串聯，勾勒出對[家]在意義上的認知，值得一賞。記者蔡維斌／翻攝

很多人好奇，藝術家心中對「家」的定義是什麼？又是如何面對「家」？國立虎尾科技大學藝術中心為大家揭開藝術家背後的神祕面紗，邀請今年入圍柏林、法國影展的洪鈞元，以【你是哪裡人-洪鈞元影像創作個展】，透過精彩鏡頭告訴大家，他心中的「家」，展覽即日起至4月30日為止。

疫情嚴竣很多人都會待在家，也有比較多時間停下忙碌腳步來思考「家」，不妨到虎科大參觀這場難得的「家」影展，激發自己對家有更多的想像和思維。

展出的影像洪鈞元的系列作品，分成三組影像：<你是哪裡人-1981>、<你是哪裡人-1990>以及<你是哪裡人-2020>，透過時間的切分，將創作者自身生命歷程中的重要事件，以不同的表現手法同時呈現，包含動態舞蹈的拍攝、破碎的玻璃，以及各種聲音及人物的串聯，來勾勒出作者對[家]在意義上的認知，挑動一般人對於[home sweet home]的既定概念，呈現出現實社會中許多人，對於所謂[家]的無法定義。

洪鈞元目前就讀國立台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班，並在國立高雄師範大學視覺設計系擔任兼任講師，作品獲國內外多項影展入圍，今年更獲德國柏林revolution獨立影展入圍、法國Rencontres Internationales Paris/Berlin影展入圍，錄像作品〈缺席〉於2019年獲選丹麥哥本哈根60秒錄像藝術節評審團十大最佳影片、觀眾票選最佳影片獎。

洪鈞元的作品主要以錄像創作為主軸，透過錄像來反射自身的生命經驗以及對過去經驗的探問，並以創作不斷挖掘自身於成長過程中的生命軌跡，從一件件的錄像作品中，再一次一次地重整出對於自我、家庭及社會的身分確認。

走進藝術「家」心中的殿堂，透過銀幕分享不凡的視覺觀感，或許讓每個人對家有新的定義和看法，值得觀賞。

藝術家洪鈞元以自身生命歷程中的重要事件，用不同手法的錄像同時呈現，包含聲音及人物的串聯，勾勒出對[家]在意義上的認知，值得一賞。記者蔡維斌／攝影
藝術家洪鈞元以自身生命歷程中的重要事件，用不同手法的錄像同時呈現，包含聲音及人物的串聯，勾勒出對[家]在意義上的認知，值得一賞。記者蔡維斌／攝影
藝術家洪鈞元以自身生命歷程中的重要事件，用不同手法的錄像同時呈現，包含聲音及人物的串聯，勾勒出對[家]在意義上的認知，值得一賞。記者蔡維斌／攝影
藝術家洪鈞元以自身生命歷程中的重要事件，用不同手法的錄像同時呈現，包含聲音及人物的串聯，勾勒出對[家]在意義上的認知，值得一賞。記者蔡維斌／攝影
藝術家洪鈞元以自身生命歷程中的重要事件，用不同手法的錄像同時呈現，包含聲音及人物的串聯，勾勒出對[家]在意義上的認知，值得一賞。記者蔡維斌／攝影
藝術家洪鈞元以自身生命歷程中的重要事件，用不同手法的錄像同時呈現，包含聲音及人物的串聯，勾勒出對[家]在意義上的認知，值得一賞。記者蔡維斌／攝影
藝術家洪鈞元以自身生命歷程中的重要事件，用不同手法的錄像同時呈現，包含聲音及人物的串聯，勾勒出對[家]在意義上的認知，值得一賞。記者蔡維斌／攝影
藝術家洪鈞元以自身生命歷程中的重要事件，用不同手法的錄像同時呈現，包含聲音及人物的串聯，勾勒出對[家]在意義上的認知，值得一賞。記者蔡維斌／攝影
藝術家洪鈞元以自身生命歷程中的重要事件，用不同手法的錄像同時呈現，包含聲音及人物的串聯，勾勒出對[家]在意義上的認知，值得一賞。記者蔡維斌／翻攝
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藝術家洪鈞元以自身生命歷程中的重要事件，用不同手法的錄像同時呈現，包含聲音及人物的串聯，勾勒出對[家]在意義上的認知，值得一賞。記者蔡維斌／翻攝
藝術家洪鈞元以自身生命歷程中的重要事件，用不同手法的錄像同時呈現，包含聲音及人物的串聯，勾勒出對[家]在意義上的認知，值得一賞。記者蔡維斌／翻攝

法國 藝術家

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