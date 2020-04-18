黃金海岸台南最美景觀 養灘、景觀改造要脫胎換骨
台南市南區黃金海岸位於台17縣濱海公路旁，有美麗的沙灘與防風林，還有長達約3公里的自行車道，並沿著二仁溪到奇美博物館，每到假日就會吸引遊客。不過，海堤旁也會飄來木頭與竹枝，最近水利單位發包清理船屋到親水公園間海堤垃圾，打造更美的海岸景觀。
黃金海岸就位在安平與二仁溪出海口間，20年前，這裡有大片沙灘，但隨著海平面上升、人工防坡堤等設施問題，灣裡段船屋處大片沙灘逐漸退縮，部分沙往北移動，使得四鯤鯓處海灘加大，黃金海岸美景也往北移動。
為此，台南市政府除了復育海灘也植林，保護灣裡段沙灘，雖然有改善，但已不復日前。其中船屋南側到二仁溪出海口的海岸已無沙灘，站在海堤上，可見的都是整片護堤的石頭。由於南區與安平區是台南重要的養蚵區，養殖期間，部分毀損的竹棚會漂到岸邊，加上位於二仁溪出海口，也常有木頭飄來黃金海岸，造成海堤下都是竹枝、木頭的髒亂情景。
最近水利單位開始清理黃金海岸灣裡段船屋到親水公園間的垃圾，其中有許多竹枝木頭卡在石頭縫中，得由怪手移動石頭才能起出，附近居民說，整理後漂亮多了。
南區區長蔡秀琴說，目前黃金海岸正進行護灘、景觀改造，完工後將脫胎換骨。
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