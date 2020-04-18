防堵夜市防疫破口 翁章梁手拿酒精率隊夜市宣導防疫
新冠肺炎疫情險峻，中央流行疫情指揮中心宣布夜市人流管制，嘉義縣全部18鄉鎮市，15鄉鎮市共25處夜市未納管，外界擔心成為防疫破口；縣長翁章梁昨晚帶隊到太保市後潭夜市，宣導戴口罩、保持社交距離，大多數攤商及逛夜市民眾戴口罩，翁手拿酒精為小朋友噴酒精消毒。
翁章梁到達後潭夜市，先到平安宮燒香祈福，希望疫情早日平息，接著帶隊宣導，經濟發展處、水上分局製作防疫宣導標語，與太保市公所、代表會及後潭平安宮委員會，宣導逛夜市民眾及攤商戴口罩、保持社交距離。
翁章梁帶防疫宣導隊，走了近1小時，走遍夜市，看到夜市攤商戴上口罩營業，感到滿意，攤商抱怨生意差很多，縣長為攤商打氣加油，撐過這波疫情一切都會越來越好。
沿途遇到小朋友戴口罩，主動伸手要求縣長噴酒精消毒，縣長說，這代表防疫觀念已經根深蒂固，防疫不分你我他，防疫期間需要大家攜手合作，只有全民提升防疫強度，台灣才能越早走出疫情。
經發處說，全縣18鄉鎮市除阿里山、大埔及鹿草等3鄉，餘15鄉鎮市都有夜市共25處，涉及用地問題及夜市組織型態，鄉鎮市公所都不納管，去年秋冬旅遊補助無合法夜市提報，這次疫情，請鄉鎮市公所協助宣導戴口罩、保持社交距離。
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