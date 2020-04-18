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嘉義中風藥師與老藥師均堅守崗位發口罩 全聯會表揚

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣老藥師林欽榮(右)和家人堅守崗位配售口罩，全國藥師公會全聯會理事長黃金舜南下慰勞，頒感謝狀。圖／李宗旭提供
嘉義縣老藥師林欽榮(右)和家人堅守崗位配售口罩，全國藥師公會全聯會理事長黃金舜南下慰勞，頒感謝狀。圖／李宗旭提供

口罩實名制上路逾2個月，健保藥局藥師調劑藥品，還得配售口罩，讓不少一人藥局或年長藥師吃不消，全台已有303家藥局申請暫停販售口罩；但嘉義縣老藥師林欽榮和家人堅守崗位；另嘉義市藥師顏昔志中風，也抱病與家人天天配售口罩，全國藥師公會全聯會理事長黃金舜特地南下慰勞，頒感謝狀給防疫藥師。

「看到民眾領到口罩開心表情，我心情跟著愉快」，在中埔鄉頂六開業的66歲老藥師林欽榮，為加入配售口罩，添購刷卡機等設備，與妻兒分工天天配售口罩，雖工作量增加，但林勞芳不感到累，黃金舜昨天由全聯會理事李宗旭、嘉義市藥師公會理事長陳煌銘、嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝、嘉市衛生局長張耀懋陪同慰勞，頒感謝狀表揚。

黃金舜到嘉義市看到藥師顏昔志，右手右腳因中風行動不便，還天天與妻子、合作藥師、志工們，一起配售口罩，很感動，顏昔志說，「醫師告訴我，上班配售口罩有助病情復健」；另，嘉市聖心藥局藥師林岫加，為方便來台的印尼看護買口罩，貼心用印尼文公告，黃金舜分別頒感謝狀給顏昔志、林岫加。

黃金舜最近發表公開信，肯定健保藥局藥師們，積極參與公共衛生防禦作戰，「讓政府與人民對藥師貢獻獲得肯定與廣大迴響」；昨天南下感謝嘉義縣市藥師們辛勞，希望民眾多給藥師鼓勵打氣。

中央流行疫情指揮中心宣布，明天起，藥局、衛生所每周日都可以不再販售口罩。「給他們一點喘息的時間。」陳時中說，各行各業都周休二日，藥局為要發口罩完全沒休息，網購口罩制度相繼上路，因此讓藥局一周可以休息一天，盼民眾體諒，呼籲「盡量網購」。

嘉義市藥師顏昔志(右二 )中風行動不便，還天天與妻子、合作藥師、志工們，一起配售口罩，全國藥師公會全聯會理事長黃金舜(右)南下慰勞，頒感謝狀。圖／李宗旭提供
嘉義市藥師顏昔志(右二 )中風行動不便，還天天與妻子、合作藥師、志工們，一起配售口罩，全國藥師公會全聯會理事長黃金舜(右)南下慰勞，頒感謝狀。圖／李宗旭提供
嘉市聖心藥局藥師林岫加 (中)為方便來台的印尼看護買口罩，貼心用印尼文公告，全國藥師公會全聯會理事長黃金舜(右)南下慰勞，頒感謝狀。圖／李宗旭提供
嘉市聖心藥局藥師林岫加 (中)為方便來台的印尼看護買口罩，貼心用印尼文公告，全國藥師公會全聯會理事長黃金舜(右)南下慰勞，頒感謝狀。圖／李宗旭提供

口罩 嘉義 衛生所

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