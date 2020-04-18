嘉義縣民進黨黨部主委選舉 5連霸議員林秀琴同額選舉

民進黨各縣市黨部下屆主委選舉，昨天截止受理登記，完全執政近20年的嘉義縣黨部主委，只有5連霸的議員林秀琴1人登記，無挑戰對手， 可望篤定當選，林秀琴說，「參選是為黨員人民加強服務，協助縣政」。

65歲林秀琴說，原本希望黨內幹部年輕化，由年輕人出馬參選，但許多黨員勸進鼓勵她。林秀琴基層歷練完整，曾任新港鄉民代表，5連霸議員、先後擔任議會民進黨團書記、總召，現任縣黨部評委召集人、新港奉天宮副董事長、 新港鄉精忠廟主任委員等重要職務。

林秀琴待人處事溫和，熱心公益，服務熱誠，擔任議會團總召，又是新港奉天宮副董事長，基層實力雄厚，靠服務換來的扎實基本盤，順利五連霸。

這次登記選主委，黨內無雜音，縣長、立委支持；前黨部主委林沐惠轉任工策會總幹事請辭，去年12月黨部召開執委會同意林沐惠辭呈，並決議代理主委由大林鎮民代表張伊芊擔任至今。