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影／不要一直拒絕孩子！嘉義縣為特教生發聲

聯合報 / 記者李承穎／嘉義縣即時報導
特教生申請在家教育全部被否絕，嘉義縣教育處只能申請延長修業年限。記者李承穎／攝影
特教生申請在家教育全部被否絕，嘉義縣教育處只能申請延長修業年限。記者李承穎／攝影

嘉義縣去年二名特教學生申請在家教育被拒絕，今年又有一名特教學生申請待審核，縣府教育處長陳添丁首先發難，他指出，希望中央規定能鬆綁，例如不一定國中有申請在家教育，高中才能延續申請，要視個案狀況，站在孩子的學習權為最優先考量，不是一味拒絕孩子。

教育部國教署提供的身心障礙者適性輔導安置簡章，規定國中有在家教育者才能申請，因此不少縣市呈報的個案在第一關就被剔除，也有人是通過第一關，但最後仍以醫療優先審核未過。

去年五月中旬，國教署與各地方政府教育處開會，地方反映，當然希望孩子都能入學，但透過縣市政府申請在家教育的個案是真的無法到校，過往即便國中階段沒有在家教育，高中入學後仍能視個案專案申請，甚至仍有高二、高三學生正實施在家教育，不解為何規定趨嚴。

縣府教育處人員回憶，國教署除了重申規定外，也強調在家教育是暫時措施，有機會回到學校者才會審核通過，若學生身心狀況真的不適宜到校，可選擇醫療機構安置。

陳添丁說，有些孩子長期臥床，也因為位處偏鄉，交通不便無法到校，所以會希望促成在家教育，通常特教生在國中階段離學區很近，可以到校學習，但有些人住在偏鄉，到高中或特教學校交通動輒一小時以上，對重症學生來說十分不便，因此要優先考量孩子學習權，若國教署擔心在家教育學習節數不足，也可以透過視訊教學彌補。

特教生申請在家教育通過比例低，這道政策是否有存續必要？嘉義大學特殊教育學系教授陳明聰說，因為每個孩子狀況不盡相同，到了高中階段後，可能短時間在家教育，仍有可能回到學校來，不代表一直需要在家，即便通過比例低，但家長還是能嘗試申請。

陳認為，申請在家教育的孩子多處於偏鄉，這點可以藉由安置學校額外的交通服務來克服，若真的無法克服，鑑輔會也該考量，提供在家教育的服務。

偏鄉 嘉義 教育部

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