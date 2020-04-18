影／特教生悲歌！他們申請在家教育全部被拒絕

教育部國民及學前教育署有項「在家教育」政策，可供升高中的身心障礙學生申請，去年全國共十四名學生提出申請，卻全數審核未過，多是希望學生到校上課或是先行就醫，今年又有十一名學生申請，正在審核中，但特教界普遍認為通過比例會很低，許多家長質疑「若在家教育不讓特教生通過，當初為何要有這政策？」

特教生國中畢業後，可透過地方政府申請「適性輔導安置」在特殊教育學校或高中職特教班，其中在家教育的申請，要經由教育部特殊教育學生鑑定及就學輔導會審核，若通過後，學校可派遣老師到家中教學。

嘉義縣大埔鄉曾姓國中女學生患有極重度腦性麻痺，升上位於嘉義市的嘉義特教學校，因車程要花費近一個多小時，家長只好申請在家教育，卻因國中不曾在家教育，第一關審核就沒過，曾女國中已讀五年，縣府教育處無法再為她申請延長修業年限，家長無奈下只好辦休學。

曾母說，他們住在國中約五分鐘車程，當然能送孩子到校上課，但升上高中除了交通不便外，孩子生活無法自理，也不能住校，才申請在家教育，原本希望升上高中後，讓孩子學習職能物理等復健相關知識，但如今學習被迫中斷，不知如何是好。

嘉義縣民雄國中張姓男學生患有重度白內障和智能障礙，有兩個弟妹，父親身障又中風，全家經濟仰賴母親打零工，他住在山坡上的巷弄，校方平時派中型小巴士深入到他家門附近接送，解決父母無法接送的問題。

張的導師說，家長原本就不希望他再升學，且若升上特教學校，因人數眾多，校車是大型巴士，無法深入巷弄，張必須要走超過十分鐘到定點去等校車，礙於他只能看到模糊光影，加上認知不健全，這段路很危險。

張男學習意願很強烈，校方建議家長為他申請在家教育，但也因國中沒有在家教育，未過審核，縣府教育處為他再延長一年修業年限，但今年就期滿五年。

張的導師擔憂，他畢業後會封鎖在家裡，只能盡量在最後一年，加強他的移動訓練，讓他有機會在社區活動，仍希望他未來通過在家教育申請，透過學習與訓練，不會讓他與外界斷了連結。

台南市官田區王姓男學生為多重障礙生，國小就讀集中式特教班，進入國中後因長期臥床，且經常進出醫院，申請在家教育獲准，學會使用平板電腦和朗讀書籍，去年他國中畢業後，王母繼續為他申請在家教育。

台南市教育局指出，鑑輔會認為要以照護為主駁回申請，建議他身體狀況改善後，再選擇進入特教學校就讀，或是重新提出在家教育申請。