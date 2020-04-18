台南湯德章故居傳將拆除 市府公告暫定古蹟

中央社 / 台南18日電

湯德章是二二八事件的受難者，中西區友愛街故居卻傳出易主將被拆除，台南市文化資產保護協會昨天下午緊急向台南市文化資產管理處提報，文資處隨即公告暫定古蹟，以待審議。

湯德章名列台南歷史名人，友愛街故居是棟2層樓建築，副總統當選人賴清德擔任台南市長時，2015年3月親自主持掛牌儀式，掛上「湯德章故居」的牌子。

未料，近日傳出湯德章故居確定再度易主將遭拆除，因此棟建築屬私人民宅，無法定文化資產身分，無法強制保留，台南市文化資產保護協會緊急向台南市文資處提報文資審議，文資處依「文化資產管理法」第20條規定，公告湯德章故居為暫定古蹟。

台南市文資處人員指出，市府持續採取各種紀念湯德章的措施，1998年前市長張燦鍙任內，將中西區民生綠園改為「湯德章紀念公園」，且設立湯德章半身銅像，台南縣市合併後，2014年宣布3月13日是「台南市正義與勇氣紀念日」。

2015年，湯德章故居因計畫道路拓寬，面臨「被拆一半」的危機，經在地文化工作者及市議員等民代搶救，市府取消計畫道路，並結合奇美集團創辦人許文龍捐款70萬元修復。

文資處人員表示，湯德章故居易主消息傳出後，市府和新所有權人溝通，傳達市府及在地文史界願合力募款購回老屋保留紀念；新所有權人雖已有相關空間規劃，但考慮延續市民記憶，最後同意保留故居大門圍牆，不予拆除。

如今，文資處將湯德章故居公告暫定古蹟，將進入審議階段，審議期間以6個月為限，必要時得延長一次。市府「古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」將進行審議。

出生於1907年的湯德章是台南人，父親是日本警官新居德藏（原姓坂井），母親湯玉是高雄內門人，湯德章曾赴日本求學就讀法律，並通過日本高等文官司法人員考試，返回台南後成為執業律師。

1947年二二八事件發生時，湯德章擔任處理委員會台南分會治安組長，出面安靖地方秩序，卻遭被捕，3月13日押赴民生綠園公開槍決，白崇禧來台後，湯德章被高等法院宣判無罪，為時已晚。

歷史建築 文化資產 古蹟

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