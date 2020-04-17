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返鄉嘉義人注意！勿違停 中山路科技執法取締連假倍增

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市中山路清明連假違規數飆升，研判返鄉嘉義人不慎違規，呼籲市民相互提醒勿違停。圖／市警局提供
嘉義市中山路清明連假違規數飆升，研判返鄉嘉義人不慎違規，呼籲市民相互提醒勿違停。圖／市警局提供

嘉義市中山路段本月1日起科技執法，從林森西路段到文化路噴水圓環前有8組監錄設備，取締並排停車、紅黃線違停、占用公車停靠處等違規，警方統計發現，近半個月違規大幅下滑，周一至五取締件數每天只有個位數，但清明連假違規數飆升，研判返鄉嘉義人不慎違規，呼籲市民相互提醒勿違停。

嘉義市警局交通隊表示，中山路4月1日起啟用違規停車科技執法至今，周一至五上班日取締違停件數大多只有個位數，有時3、4件，有時7、8件，但連續假期違規取締件數就升高，從4月2日到5日每天都有近30件違規，其中中山路靠近林森西路段違規數量最多。

「執法不是為了開罰、是為了守護安全！」市警局交通隊表示，中山路科技執法4月1日上路後，違規件數已大幅下滑75％，交通更為順暢，交通事故也明顯減少。

市政府交通處也畫設9處裝卸貨專用停車位，包括中山路310號、352號、396號、456號、353號、397號、485號、575-1號前及文化路155-2號前，每日上午8時至下午3時為裝卸貨時段，其他車種請勿進入停車，違者將依規定舉發，下午3時以後則可供其他車輛停放。

嘉義市中山路段本月1日起科技執法，從林森西路段到文化路噴水圓環前共有8組監錄設備，取締違規。記者卜敏正／攝影
嘉義市中山路段本月1日起科技執法，從林森西路段到文化路噴水圓環前共有8組監錄設備，取締違規。記者卜敏正／攝影
嘉義市中山路清明連假違規數飆升，研判返鄉嘉義人不慎違規，呼籲市民相互提醒勿違停。圖／市警局提供
嘉義市中山路清明連假違規數飆升，研判返鄉嘉義人不慎違規，呼籲市民相互提醒勿違停。圖／市警局提供

違停 嘉義 事故

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