甘惠忠神父很用力的說「不可以哭」 但現在怎能不哭！

國人敬愛的甘惠忠神父，16日凌晨病逝美國。薛柏輝基金會執行長鍾蔡瑛珠去年底曾到美國紐約瑪利諾會總會拜訪神父，她憶起過往，含著眼淚要離開時，神父很用力、很大聲的說「不可以哭！」

鍾蔡瑛珠說，她是在去年10月27日至11月2日，前往美國紐約瑪利諾會修院陪伴神父。她在薛柏輝基金會臉書寫道，甘神父每天的功課是早上7點用早餐，稍作休息後，望彌撒，中餐後睡午覺，午後念經祈禱...... 晚餐後就洗澡休息，每星期有2至3次的復健。

鍾蔡瑛珠表示，在修道院的1個禮拜。因為太冷了，沒有踏出大門，每天陪神父望彌撒，用餐，唸玫瑰經。她說，甘神父除了做功課外，她也一起和神父打電話給台灣的朋友，聊最多的是學甲扶輪社的社友，因為他們知道神父要打電話來，大家都等著，「那天神父最開心」。

她也會和甘神父一起做手部運動，甘神父拿的是大金董事長送的小籃球；「神父很重情誼，一顆小籃球，從台灣帶到美國」，而甘神父母親所織的毛線小背，也一直在身邊。

鍾蔡瑛珠寫著，「7天很快就過，離開時，我很難過，想哭！神父，不給我機會留下眼淚，很用力，很大聲的說：不可以！」、「可是，神父，怎麼能不哭！我們敬愛的甘惠忠神父走了。」

6年前甘神父發願要在台南學甲興建早療融合中心，薛柏輝基金會為完成甘神父的願望，發起募款，共募得1億多元，薛柏輝基金會也捐了兩千多萬，兩年前完成早療融合中心的興建，讓愛在此萌芽，薛柏輝也持續將這份愛散播到各角落。

鍾蔡瑛珠說，認識甘神父32年，去年3月底甘神父因身體虛弱，需要妥善照顧，回美國紐約天主教瑪利諾會修道院休養，接受很好的照顧，那時她推著甘神父，送他到機場，心想甘神父的身體狀況，可能不會回台灣了，因此去年10月間前往紐約天主教瑪利諾會修道院，陪甘神父1周。雖然甘神父走了，但愛的精神常在，堅信「我們心中有片田，卻不荒蕪。」

『傳教士到有需要的地方去傳道，儘管不受歡迎；任務完成後便要離開，儘管人們不願他離開。』-在美國天主教瑪莉諾會總會傳道博物館牆上有這樣的一句話。