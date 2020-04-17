防疫兼顧免疫力 嘉義縣衛生局上菜推出健康餐
新冠肺炎疫情延燒，為提升民眾免疫力，嘉義縣衛生局今天推出「健康餐」上菜，在網頁、臉書以及line大力放送。
首先推出的健康餐有「南瓜馬鈴薯燉豆腐」及「水果優格」，簡單營養又好吃，代理局長趙紋華也入鏡，一同宣傳。
由營養師上線結合「我的餐盤」口訣原則，搭配彩虹蔬食概念，如南瓜的β胡蘿蔔素、花椰菜的葉綠素、番茄的茄紅素、葡萄的花青素及洋蔥、蔥蒜中的槲皮素及大蒜素等，都是具有抗氧化及提升免疫力的好食材；每餐應攝取多種不同顏色的蔬食，強化身體的防疫力。
衛生局代理局長趙紋華說，嘉義縣農物產豐富，大家不必搶購泡麵罐頭，跟著營養師選用在地當季食材學習健康料理，才是顧健康的最佳選擇。未來每周有2道「健康餐」做法會與鄉親分享。
歡迎民眾到衛生局網站、臉書「顧健康博感情」及「嘉義縣社區營養推廣中心」Youtube頻道，了解更多訊息。
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