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雲林防疫實兵演練 真槍實彈過程逼真

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣展開防疫實兵演練，出動負壓隔離艙運送疑染疫的患者就醫，全程逼真嚴密。記者蔡維斌／攝影
雲林縣展開防疫實兵演練，出動負壓隔離艙運送疑染疫的患者就醫，全程逼真嚴密。記者蔡維斌／攝影

老人安養機構是染疫高風險場所，雲林縣府今天動員在林內鄉同仁仁愛之家，展開實兵演練，從發現發燒咳嗽等疑似新冠症狀的處置及檢疫隔離等相關措施，由消防局出動移動式隔離艙，從運送就醫到安置，模擬實境操演，過程逼真完善，獲衛福部人員好評。

縣府今天動員社會處、衛生局、消防局、環保局、新聞處、工務處、行政處、民政處等單位進行實兵推演，模擬發現疑似染疫的老人，該如何處置，消防局出動救護車及移動式負壓隔離艙進入老人房間，連同照護人員，一併扶進隔離艙，再以救護車急送指定防疫醫院，全程高規格防疫。

此外也出動防疫專車、復康巴士、救護人力等，展開「就地安置」、「異地安置」、「家屬帶回」等實兵演練，模擬檢疫隔離實況，安排八間獨立的隔離房，提供完善的防疫照護。四項實兵演練過程相當逼真，也開放媒體入內拍攝。包括台灣居家服務策略聯盟董事長林金立、林內鄉長張維崢也提出建言。

只有透過不斷演練，才能在遇上時不慌不亂，杜絕防疫破口，張麗善縣長說，雲林住宿式機構共67家提供3821床給失能者使用，目前所有機構已禁止訪客，改用視訊讓家屬探視，口罩等防疫防疫物資，也充分供應，並對各機構一對一實地輔導，建立完善通報機制。

對於整個實境演練，衛福部副司長周道君也予肯定，並分享其他縣市的防疫經驗。「好要更好、嚴密再嚴密」張麗善說，從車輛到分工分流等防疫工作，已準備十分縝密，但任何可能發生的狀況將會再仔黨研究後，將會提出更嚴密的檢疫或防疫對策，讓防疫零破口，一起守護鄉親健康。

雲林縣展開防疫實兵演練，出動負壓隔離艙運送疑染疫的患者就醫，全程逼真嚴密。記者蔡維斌／攝影
雲林縣展開防疫實兵演練，出動負壓隔離艙運送疑染疫的患者就醫，全程逼真嚴密。記者蔡維斌／攝影
雲林縣展開防疫實兵演練，出動負壓隔離艙運送疑染疫的患者就醫，全程逼真嚴密。記者蔡維斌／攝影
雲林縣展開防疫實兵演練，出動負壓隔離艙運送疑染疫的患者就醫，全程逼真嚴密。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右四）帶領宣誓一定做好防疫。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右四）帶領宣誓一定做好防疫。記者蔡維斌／攝影
雲林縣展開防疫實兵演練，出動負壓隔離艙運送疑染疫的患者就醫，全程逼真嚴密。記者蔡維斌／攝影
雲林縣展開防疫實兵演練，出動負壓隔離艙運送疑染疫的患者就醫，全程逼真嚴密。記者蔡維斌／攝影
雲林縣防疫團隊為所有防疫人員加油打氣。記者蔡維斌／攝影
雲林縣防疫團隊為所有防疫人員加油打氣。記者蔡維斌／攝影
雲林縣展開防疫實兵演練，出動負壓隔離艙運送疑染疫的患者就醫，全程逼真嚴密。記者蔡維斌／攝影
雲林縣展開防疫實兵演練，出動負壓隔離艙運送疑染疫的患者就醫，全程逼真嚴密。記者蔡維斌／攝影
雲林縣展開防疫實兵演練，從疑染疫的患者就醫到檢疫安置，全程逼真嚴密。記者蔡維斌／攝影
雲林縣展開防疫實兵演練，從疑染疫的患者就醫到檢疫安置，全程逼真嚴密。記者蔡維斌／攝影

救護車 衛福部 張麗善

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