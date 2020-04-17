雲林防疫實兵演練 真槍實彈過程逼真

老人安養機構是染疫高風險場所，雲林縣府今天動員在林內鄉同仁仁愛之家，展開實兵演練，從發現發燒咳嗽等疑似新冠症狀的處置及檢疫隔離等相關措施，由消防局出動移動式隔離艙，從運送就醫到安置，模擬實境操演，過程逼真完善，獲衛福部人員好評。

縣府今天動員社會處、衛生局、消防局、環保局、新聞處、工務處、行政處、民政處等單位進行實兵推演，模擬發現疑似染疫的老人，該如何處置，消防局出動救護車及移動式負壓隔離艙進入老人房間，連同照護人員，一併扶進隔離艙，再以救護車急送指定防疫醫院，全程高規格防疫。

此外也出動防疫專車、復康巴士、救護人力等，展開「就地安置」、「異地安置」、「家屬帶回」等實兵演練，模擬檢疫隔離實況，安排八間獨立的隔離房，提供完善的防疫照護。四項實兵演練過程相當逼真，也開放媒體入內拍攝。包括台灣居家服務策略聯盟董事長林金立、林內鄉長張維崢也提出建言。

只有透過不斷演練，才能在遇上時不慌不亂，杜絕防疫破口，張麗善縣長說，雲林住宿式機構共67家提供3821床給失能者使用，目前所有機構已禁止訪客，改用視訊讓家屬探視，口罩等防疫防疫物資，也充分供應，並對各機構一對一實地輔導，建立完善通報機制。