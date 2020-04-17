聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林防疫實兵演練 真槍實彈過程逼真
老人安養機構是染疫高風險場所，雲林縣府今天動員在林內鄉同仁仁愛之家，展開實兵演練，從發現發燒咳嗽等疑似新冠症狀的處置及檢疫隔離等相關措施，由消防局出動移動式隔離艙，從運送就醫到安置，模擬實境操演，過程逼真完善，獲衛福部人員好評。
縣府今天動員社會處、衛生局、消防局、環保局、新聞處、工務處、行政處、民政處等單位進行實兵推演，模擬發現疑似染疫的老人，該如何處置，消防局出動救護車及移動式負壓隔離艙進入老人房間，連同照護人員，一併扶進隔離艙，再以救護車急送指定防疫醫院，全程高規格防疫。
此外也出動防疫專車、復康巴士、救護人力等，展開「就地安置」、「異地安置」、「家屬帶回」等實兵演練，模擬檢疫隔離實況，安排八間獨立的隔離房，提供完善的防疫照護。四項實兵演練過程相當逼真，也開放媒體入內拍攝。包括台灣居家服務策略聯盟董事長林金立、林內鄉長張維崢也提出建言。
只有透過不斷演練，才能在遇上時不慌不亂，杜絕防疫破口，張麗善縣長說，雲林住宿式機構共67家提供3821床給失能者使用，目前所有機構已禁止訪客，改用視訊讓家屬探視，口罩等防疫防疫物資，也充分供應，並對各機構一對一實地輔導，建立完善通報機制。
對於整個實境演練，衛福部副司長周道君也予肯定，並分享其他縣市的防疫經驗。「好要更好、嚴密再嚴密」張麗善說，從車輛到分工分流等防疫工作，已準備十分縝密，但任何可能發生的狀況將會再仔黨研究後，將會提出更嚴密的檢疫或防疫對策，讓防疫零破口，一起守護鄉親健康。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言