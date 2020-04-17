南市要招考清潔隊員 行家教導獲勝撇步

台南市環保局將招考臨時清潔隊員，最近剛卸任清淨家園管理科長，有多次辦理經驗的顏振羽以及資深隊員洪益成提醒，折返處防跌倒，以及衝刺是關鍵，能否錄取僅差零點幾秒，只要一摔倒就沒希望。

目前擔任東區公所主任秘書的顏振羽說，台南市的臨時清潔隊員招考就只考負重，從近年來幾次招考，發現不少人都是在折返處摔倒，以及未能做最好的衝刺。會摔倒的原因是搶快，而快到終線又怕摔倒，而不敢放力一搏，就差那零點幾秒而敗下陣來。其實，終線處有軟墊等防護設施，因此快抵終點時別猶豫，反正就是衝向軟墊就對了。

洪益成以過來人的經驗，提醒應徵者不要緊張，因場地大都選在有光滑地面的場所，鞋子的選擇很重要，以免滑倒。依他觀察，很多人都是因為太過緊張而跌倒，因此事前做好準備與練習非常重要。

顏振羽建議應徵者，先練習短跑，培養體力與衝刺力，考前1禮拜練折返；決勝關鍵不在重量，決勝關鍵在折返處不要跌倒以及大膽衝刺。

清淨家園管理科長潘寶淑表示，男生負重15公斤、女生負重8公斤，來回約60公尺。她說每到環保局要招考臨時清潔隊員，就有清潔隊員鼓勵親朋好友參加，還會教導撇步，一起訓練體力，是有趣現象。