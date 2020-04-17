疫情不中斷學習 奧斯卡團隊發起送二手書給嘉義偏鄉國小

奧斯卡團隊與嘉義縣外婆橋關懷協會，會同移民署，發起二手童書捐獻活動，將募到二手中文與新住民東南亞童書，分送弱勢幼兒家庭與幼兒學校，上午捐贈嘉義縣偏鄉後塘國小幼兒園與社區共讀站，讓學習不受疫情影響中斷。

家庭中很多保持完好，長大所留下來的童書，都是父母們心血投資智慧資源、陪伴主人長大的伴侶。真些珍藏很可能淪落回收命運，或是不見天日地躲在牆角落，為人所遺忘。

為此，奧斯卡團隊與外婆橋關懷協會會同移民署，發起二手童書捐獻活動，將二手中文與新住民東南亞童書，分送弱勢幼兒家庭與幼兒學校。

今天捐贈後塘國小幼兒園與社區共讀站，讓在校學生與社區民眾能共享無國界書香，由後塘國小校長周育賢、外婆橋退休校長李榮善、奧斯卡團隊理事長鄭綺瑳，以及移民署張專員等，共同完成捐助儀式。泰國新住民姊妹張芳玲特到校教授幼兒日常泰語，與說泰國童年故事書「千里眼」，讓二手愛無國界。