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超美西拉雅風管處拚6月試營運 黃偉哲：台南觀光新武器

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
西拉雅風管處行政辦公室融入西拉雅原有的紅黃藍顏色，代表對西拉雅族群的重視。記者吳淑玲／攝影
西拉雅風管處行政辦公室融入西拉雅原有的紅黃藍顏色，代表對西拉雅族群的重視。記者吳淑玲／攝影

西拉雅國家風景區管理處新建辦公廳及官田遊客中心，造價3.13億元，以「鄉村聚落」意象採覆土式建築的特色，融入嘉南平原地形地貌，非常特別，外層塗裝還把西拉雅用色紅黃藍納進來，台南市長黃偉哲今天前往視察後，對建築及山坡草原印象深刻，認為是在新冠肺炎後台南觀光的祕密武器，台南的新亮點。

西拉雅風管處由台南市工務局代辦新闢聯外道路長度1009公尺、路寬15公尺，因遲遲未完工，不敢讓遊客前往，市長黃偉哲今天前往會勘，市府工務局表示，聯外道路工程在107年11月23日開工，原定去年8月完工，但因期間有排水疑義、連續降雨、管線配合及現地地質軟弱（兩側原是農地，重新填土改善）等因素，加上辦理變更設計，工程經費也增加到6200多萬元，施工已舖第一層柏油，再趕工一下在5月底就可以完工通車。

黃偉哲表示，西拉雅風景區管理處暨遊客中心美侖美奐，希望聯外道路工程能如期如質完工，由於新冠肺炎襲擊全球，大家都悶在家中，很期待假日能出來走走，只要能保持社交距離，再加上戴口罩、勤洗手，遊客就可以放心安全出來踏青遊玩，這地方不僅寬廣，也容易保持社交距離。

黃偉哲說，台灣的疫情如果能夠持續往好的方向發展，雖然其他國家還沒有開放進出，沒有國外觀光客，但是國旅可以重新站起來，讓旅遊業恢復生機，遊客特別喜歡去新的景點，這裡就是一個新的景點，是台南觀光的祕密武器。

西拉雅風管處長許主龍表示，市長指示聯外道路5月底完工，消防安檢及裝修執照都順利通過，預計6月份就可試營運，開放給民眾休閒，肺炎疫情也可望減緩，前置開放作業都準備好了。

許主龍說，全新打造西拉雅行政大樓兼遊客服務中心，融入嘉南平原地形地貌，採覆土式綠建築，結合台南的「陽光」，西拉雅阿立祖的「水」，以及嘉南平原的「風」來進行設計，全區配置採聚落式的設計，聚落中的街、巷與廣場在此重現，並延伸到遊客中心的活動領域，並融入西拉雅紅黃藍三原色，更能展現對西拉雅族的尊重與語彙，有特別的意義。

西拉雅風管處行政辦公室融入西拉雅原有的紅黃藍顏色，代表對西拉雅族群的重視。記者吳淑玲／攝影
西拉雅風管處行政辦公室融入西拉雅原有的紅黃藍顏色，代表對西拉雅族群的重視。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天前往視察位在官田的西拉雅風管處暨官田遊客服務中心。記者吳淑淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天前往視察位在官田的西拉雅風管處暨官田遊客服務中心。記者吳淑淑玲／攝影
西拉雅風管處新闢聯外道路命名「福田路」。記者吳淑玲／攝影
西拉雅風管處新闢聯外道路命名「福田路」。記者吳淑玲／攝影
位在台南官田的西拉雅風管處暨官田遊客服務中心辦公廳舍，相當有特色。記者吳淑玲／攝影
位在台南官田的西拉雅風管處暨官田遊客服務中心辦公廳舍，相當有特色。記者吳淑玲／攝影

新冠肺炎 黃偉哲 社交距離

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