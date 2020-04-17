超美西拉雅風管處拚6月試營運 黃偉哲：台南觀光新武器

西拉雅國家風景區管理處新建辦公廳及官田遊客中心，造價3.13億元，以「鄉村聚落」意象採覆土式建築的特色，融入嘉南平原地形地貌，非常特別，外層塗裝還把西拉雅用色紅黃藍納進來，台南市長黃偉哲今天前往視察後，對建築及山坡草原印象深刻，認為是在新冠肺炎後台南觀光的祕密武器，台南的新亮點。

西拉雅風管處由台南市工務局代辦新闢聯外道路長度1009公尺、路寬15公尺，因遲遲未完工，不敢讓遊客前往，市長黃偉哲今天前往會勘，市府工務局表示，聯外道路工程在107年11月23日開工，原定去年8月完工，但因期間有排水疑義、連續降雨、管線配合及現地地質軟弱（兩側原是農地，重新填土改善）等因素，加上辦理變更設計，工程經費也增加到6200多萬元，施工已舖第一層柏油，再趕工一下在5月底就可以完工通車。

黃偉哲表示，西拉雅風景區管理處暨遊客中心美侖美奐，希望聯外道路工程能如期如質完工，由於新冠肺炎襲擊全球，大家都悶在家中，很期待假日能出來走走，只要能保持社交距離，再加上戴口罩、勤洗手，遊客就可以放心安全出來踏青遊玩，這地方不僅寬廣，也容易保持社交距離。

黃偉哲說，台灣的疫情如果能夠持續往好的方向發展，雖然其他國家還沒有開放進出，沒有國外觀光客，但是國旅可以重新站起來，讓旅遊業恢復生機，遊客特別喜歡去新的景點，這裡就是一個新的景點，是台南觀光的祕密武器。

西拉雅風管處長許主龍表示，市長指示聯外道路5月底完工，消防安檢及裝修執照都順利通過，預計6月份就可試營運，開放給民眾休閒，肺炎疫情也可望減緩，前置開放作業都準備好了。