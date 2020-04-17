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疫情衝擊竹筍收成 新豐高中學生下田挖筍體驗農民辛勞

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
新豐高中學生學習如何採收、清洗、分類加工竹筍。記者周宗禎攝影
新豐高中學生學習如何採收、清洗、分類加工竹筍。記者周宗禎攝影

又到台南綠竹筍產期，今年因疫情影響銷路，農民只能盡量行銷，4月中下旬到端午期間是歸仁綠竹筍盛產季，新豐高中結合社區資源今天舉辦戶外活動，讓學生跟著農民體驗挖竹筍、學習挑選好筍，希望學生能了解農民辛勞與在地綠竹筍產業。

新豐高中高二班導師洪忠直利用今天班會時段，設計戶外教育體驗課程，帶領高二40名學生前往歸仁區綠竹筍產銷班第三班戶外教學，現場負責班員王秋淋為學生解說，教學生挑選高品質的綠竹筍。

王秋淋說，挑筍口訣是「矮、彎、肥、尖、白」，要挑選身矮小、要彎像牛角，底部粗肥飽滿，筍尖越尖，筍肉多，外表要白和美。

這場戶外教學安排農民先介紹綠竹筍種植過程、產季、採收、分類、加工，再讓學生親自體驗挖筍，體會農民種植辛勞，最後讓學生品嘗在地當季的綠竹筍美味。

參與的學生跟著老農民學如何挖竹筍，如何判斷竹筍有沒有成熟、品質好壞與分級清洗；學生說，從小看綠竹筍長大，但從未能體會農民種植的辛苦，感謝班導師能安排體驗活動，尤其現在疫情嚴峻，要吃到新鮮的竹筍好像變得比較困難，今天能來校外挖筍與吃筍，覺得很幸運與收穫滿滿。

校長陳惠珍表示，108課綱非常重視學生在生活情境中學習，老師帶學生走入社區探索與體驗，除讓學生所學與生活互相體驗，也能提升學生的學習興趣與學習成效。」

新豐高中學生學習如何採收、清洗、分類加工竹筍。記者周宗禎攝影
新豐高中學生學習如何採收、清洗、分類加工竹筍。記者周宗禎攝影
新豐高中學生學習如何採收、清洗、分類加工竹筍。記者周宗禎攝影
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新豐高中學生學習如何採收、清洗、分類加工竹筍。記者周宗禎攝影

農民 疫情 班導師

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