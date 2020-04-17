媽祖魚白海豚現身外傘頂洲附近海域跳躍 蚵民驚呼

海洋委員會國家海洋研究院發表鯨豚研究成果，台灣海域珍稀白海豚低於65隻，每年媽祖誕辰前後，俗稱媽祖魚的白海豚出沒，前天媽祖誕辰；嘉義縣東石鄉蚵民成峻上午駕膠筏出海，在外傘頂洲附近海域，幸運發現2隻白海豚，在漁筏四周跳躍，不怕人，讓蚵民驚呼連連。

「哇！是小隻白海豚，在那裡游來游去，模樣足古錐！」蚵民成峻上午駕漁筏出海放養蚵仔，在外傘頂洲附近海域，幸運發現2隻白海豚，在漁筏四周跳躍，趕緊拿手機拍下照片影音，貼在地臉書社群「東石之美」與網友分享，他說，過去看不清楚，這次看得很清楚，媽祖魚是蚵民漁民好朋友，網友紛紛按讚說，「模樣好可愛」。

縣府農業處說，媽祖魚不是魚，而是居住淺海水域的白海豚，每年農曆3月媽祖誕辰時，台灣海峽東北季風轉弱，海面上常可見到白海豚出水換氣的雪白身影，漁民看到認為牠們是來向媽祖祝壽，便稱呼牠們「媽祖魚」。

海巡署107年6月起配合政府保育政策，加強白海豚觀測與取締近岸違規漁業行為，為保育盡心力；駐守嘉義縣布袋港的海巡署布袋海巡隊是「保育白海豚守護天使」，在雲嘉海域107年6月至108年底，海上觀測32次，幾乎每個月都有觀測紀錄。