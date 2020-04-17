家庭主婦吳慧玲 今代表民眾黨登記參選嘉市東區里長

36歲家庭主婦、政治素人吳慧玲，今天上午代表台灣民眾黨到嘉義市東區公所登記參選東區過溝里長，她說，認同民眾黨理念，在家人支持下決定出來服務社會。

吳慧玲說，自己一位政治素人，育有2名小孩，其中5歲的孩子罹患唇顎裂等疾病弱勢，自己本身也是羅慧夫顱顏基金會志工及台灣民眾黨嘉義服務處副主任，原來是家庭主婦，認同民眾黨理念，在家人支持下決定出來服務社會，參選過溝里長，希望我們過溝里更好，希望大家多多支持她，感謝大家。

台灣民眾黨嘉義服務處主任吳亭蓁表示，吳慧玲代表參選里長，主要目的是落實台灣民眾黨的青年從政，還政於民，家庭主婦一個人參選很辛苦，我們有一群志工幫忙及來自各行各業的專業，希望讓「慧玲一人當選、團隊服務，台北經驗、過溝實現」，請給年輕人一個機會。