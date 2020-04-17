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肥料之亂農民買不到火大 陳吉仲：交貨考慮提高補助
「肥料之亂」延燒1個多月，到現在還有農民反映買不到肥料。預購肥料補助制度15日上路，每包40公斤補助20元，農委會主委陳吉仲上午陪同總統蔡英文，視察嘉義縣新港鄉農會公糧倉，縣長翁章梁為農民請命，反映水稻急需施肥。陳吉仲說，這2天會按實名制先後配售交貨，並會考慮增加補助。
陳吉仲10日曾陪蔡英文視察台中台肥工廠，蔡英文請農民安心，肥料供應無虞，宣布15日實名登記配售新制上路。豈料，嘉義縣稻農還是反映買不肥料，立委陳明文質詢陳吉仲，陳吉仲承諾，絕對可在期限內拿到，否則「我下禮拜立刻請辭」。
陳吉仲上午到主要稻作產品新港鄉農會， 與農會總幹事座談；許多到農會登記肥料的農民，抱怨先前預購不算數「裝孝維」，水稻急需施肥，還等不到肥料，與其補助，不如現在就給肥料，有農民揚言要向總統、主委抗議。
蔡英文視察過程未公開提肥料問題，到場農會總幹事及縣長立委也無人反映；陳吉仲說，實名制登記第一天，全台各鄉鎮市農會共登記3500多公噸肥料，台肥會按登記先後送貨，大家一定拿得到，除登記補助每包20 元，還考慮增加補助。
陳明文希望陳主委下周再宣布加碼補助20元， 每包補助40元，他肯定農委會採取實名制、補助及改變配售通路的三項做法，補助可以打擊囤積肥料現象，實名制讓真正用肥料的農民可以買到肥料，下月肥料直接配送到鄉鎮市農會。
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