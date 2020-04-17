台南龍崎老人多 區公所與計程車簽約載送偏鄉弱勢老人
台南市龍崎區公所因應新冠肺炎疫情，今天趁舉辦分組異地辦公演練，與兩名熱心在地計程車司機簽訂「災害防救保全戶疏散撤離民間計程車輛支援協定」。
簽約儀式由市府災害防救辦公室侯俊彥參事見證，區長蕭琇華與在地計程車業者石嘈里林耿仰、大坪里余永貴簽約。
區長蕭琇華表示，龍崎地處偏遠，弱勢住戶分散且大多是高齡體弱者，結合轄內計程業者簽訂疏散撤離支援協定，除了強化區公所與民間協力防災量能，也能落實傳達市政府關懷在地民眾的政策作為。
蕭琇華表示，災害期間為確保每位弱勢保全戶生命安全，從中央、縣市政府到基層公所都相當注重，預防性或緊急疏散撤離可說是在災害防救上重大環節，站在基層第一線的區公所若處理得當，有助彰顯政府整體防災效能。
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