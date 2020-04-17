快訊

快訊／第31屆金曲獎宣布延期至10月 國際音樂節取消

給喘息時間 本周日起藥局、衛生所周日都不賣口罩

台南龍崎老人多 區公所與計程車簽約載送偏鄉弱勢老人

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
龍崎區公所與計程車司機林耿仰（右二）、余永貴（左一）簽約，協助載送弱勢偏鄉居民。記者周宗禎攝影
龍崎區公所與計程車司機林耿仰（右二）、余永貴（左一）簽約，協助載送弱勢偏鄉居民。記者周宗禎攝影

台南市龍崎區公所因應新冠肺炎疫情，今天趁舉辦分組異地辦公演練，與兩名熱心在地計程車司機簽訂「災害防救保全戶疏散撤離民間計程車輛支援協定」。

簽約儀式由市府災害防救辦公室侯俊彥參事見證，區長蕭琇華與在地計程車業者石嘈里林耿仰、大坪里余永貴簽約。

區長蕭琇華表示，龍崎地處偏遠，弱勢住戶分散且大多是高齡體弱者，結合轄內計程業者簽訂疏散撤離支援協定，除了強化區公所與民間協力防災量能，也能落實傳達市政府關懷在地民眾的政策作為。

蕭琇華表示，災害期間為確保每位弱勢保全戶生命安全，從中央、縣市政府到基層公所都相當注重，預防性或緊急疏散撤離可說是在災害防救上重大環節，站在基層第一線的區公所若處理得當，有助彰顯政府整體防災效能。

龍崎區公所與計程車司機林耿仰、余永貴簽約，協助載送弱勢偏鄉居民。記者周宗禎攝影
龍崎區公所與計程車司機林耿仰、余永貴簽約，協助載送弱勢偏鄉居民。記者周宗禎攝影

計程車 保全 新冠肺炎

延伸閱讀

未裝SIM卡手機遺失在小黃 警在她搭火車前1分鐘找到

高雄區監理所備妥4,000萬 投入現金紓困　

陸運紓困2.0 雙北公車怨被漏了

疫情衝擊收入大減 嘉義縣運將轉行開貨車應變

相關新聞

肥料之亂農民買不到火大 陳吉仲：交貨考慮提高補助

「肥料之亂」延燒1個多月，到現在還有農民反映買不到肥料。預購肥料補助制度15日上路，每包40公斤補助20元，農委會主委陳...

甘惠忠神父病逝美國紐約 黃偉哲：建請總統頒褒揚令

台南市長黃偉哲今天對於甘惠忠神父不幸在美國紐約州的安養院過世，表示非常非常遺憾跟不捨，現在在美國紐約州的疫情是非常嚴重，...

疫情期間長照機構多用智慧型手機視訊 人情味濃

台灣較具規模的長照機構多有視訊設備，但少數沒有，也會用智慧型手機，讓住民與家人視訊談話。

大好消息！ 台南市環保局要招考清潔員300名

台南人口數超過188萬人，清潔隊員工作負荷愈來愈種，南市環保局今天表示，將辦理臨時清潔人員甄選，目前正在進行準備程序，5...

退休校長毛小孩走失驚魂8小時 里長尋獲喜劇收場

嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果，飼養毛小孩「查理士王小獵犬」，14日突然走失，心焦如焚，腦中迴盪被野狗追...

國家級警報後 烏山頭水庫太陽能船遊客剩這個數字

「業績減少6成，很擔心放無薪假」！烏山頭水庫太陽能船主任黃淑珍表示，之前雖有疫情但搭船乘客沒有受影響，是清明連假後發布國...

鄉野奇譚／「運河沒崁蓋」 烏橋畔殉情故事淒美

很多台南人都聽過俗諺「運河沒崁蓋」，據研究，它的由來源自名妓和富家公子殉情故事，台南運河畔的新南橋，日治時期是木造橋梁，橋身漆上黑色瀝青防腐蝕，在地鄉親習慣稱為「烏橋」，電影「運河殉情記」就在描述男女主角富家少爺吳皆義及藝旦陳金快在此橋畔跳河殉情故事，也在老台南人的心目中留下最淒美動人的愛情故事。

嘉市鐵路高架工程改善淹水 颱風豪雨不再剉咧等

嘉義市西區中央大排行經垂楊路、平等街路段，每逢大雨淹水，附近居民直言，遇到颱風、豪雨「剉咧等！」嘉義市政府指出，日前透過鐵路高架C602標，興建跨越中央排水的鐵路高架臨時軌雙孔橋涵工程，將解決垂楊大橋下方中央排水問題，讓周遭居民免於淹水恐懼。

牽手70載 老夫婦婚姻祕訣是感恩

雲林西螺鎮公所昨天表揚模範母親、金鑽婚夫婦，考量疫情嚴峻，由鎮長鄭玲惠到家中逐一表揚，其中獲獎高齡93歲的廖進城分享如何保持感情與夫妻相處之道。

台南搭公車不戴口罩 可拒載

避免群聚感染，搭乘台南市公車的民眾從昨天起須強制戴口罩，否則公車司機可視情況拒載，若不配合最高可罰1萬5000元。記者昨實際走訪人潮多的台南車站公車亭，僅有零星民眾沒戴口罩，在司機的勸導下決定放棄搭車。

成大「窮理致知」牌坊提報歷史建物 基進黨：把題字拿掉

成大去年底提報大學路上的「窮理致知」牌坊，希望列為歷史建物，目前依法暫定古蹟，由市府文化資管理處排程進行古蹟審議中。台灣...

病媒防治噴藥沒專技人員在場 台南業者被逮遭罰鍰

環境用藥管理法規定，病媒防治業者進行施藥時，必須有專業技術人員在場監督施藥安全，台南市最近稽查13處，就查獲1家來台南施...

熱門新聞

影／台中一美國女需良民證求助警 助理員熱心轉介移民署

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

屏東4天出現3次日暈 氣象人員直呼罕見

淡江大橋現形了！主橋塔今打下第一樁

國家級警報後 烏山頭水庫太陽能船遊客剩這個數字

阿秋大肥鵝爆餐券抵薪水 違反勞動契約最高可罰100萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。