台南龍崎老人多 區公所與計程車簽約載送偏鄉弱勢老人

很多台南人都聽過俗諺「運河沒崁蓋」，據研究，它的由來源自名妓和富家公子殉情故事，台南運河畔的新南橋，日治時期是木造橋梁，橋身漆上黑色瀝青防腐蝕，在地鄉親習慣稱為「烏橋」，電影「運河殉情記」就在描述男女主角富家少爺吳皆義及藝旦陳金快在此橋畔跳河殉情故事，也在老台南人的心目中留下最淒美動人的愛情故事。

2020-04-16 22:21