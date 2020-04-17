快訊

瞞報？官方認了遲漏報 武漢再補逾千人確診死亡

國難中的南韓大選：多難興邦？病毒威脅的政治決戰

國小新生報到 雲林採多元管道拚防疫

中央社 / 雲林縣17日電

雲林縣各國小將於18日起開始辦理新生報到，因應新冠肺炎疫情嚴峻，雲林縣各國小採親自報到、郵寄、網路線上報名等多元方式，避免群聚感染，讓家長直呼真貼心又便利。

據雲林縣教育處統計，今年小一新生逾4000人，往年採家長攜帶相關資料到學區內的學校報到，同時學校也會安排相關活動，帶領新生熟悉校園。

雲林縣教育處長邱孝文今天告訴中央社記者說，今年國小新生報到將於18日開始，由於疫情未趨緩，教育處已請各校在兼顧防疫與新生入學權益下設計多元報到方案，分散人流。原安排報到當天的「歡迎」活動，各校經風險評估後，不是取消就是縮小規模。

王姓家長日前透過網路幫忙兒子完成新生報到，她表示，學校提供郵寄、線上報名等方式，備好相關資料線上報名僅需幾分鐘即完成，比傳統到校報名更便利。

雲林縣鎮南國小校長梁博雍指出，學校今年新生約有136人，除了教育處所研擬的多元報到方式外，學校設計新生報到得來速，家長從前門進入、後門離開，全程不用下車，只需將資料遞交給承辦人員即可完成報到手續。

疫情

延伸閱讀

台北市第2波防疫就業 職缺增至1265人

北市千人防疫就業方案推出2.0版 增1265個職缺

影／慈濟捐贈防疫物資 徐國勇直誇護目鏡最帥

日本祭出按電梯「防疫神器」 網傻眼：病毒看到也嚇跑！

相關新聞

甘惠忠神父病逝美國紐約 黃偉哲：建請總統頒褒揚令

台南市長黃偉哲今天對於甘惠忠神父不幸在美國紐約州的安養院過世，表示非常非常遺憾跟不捨，現在在美國紐約州的疫情是非常嚴重，...

疫情期間長照機構多用智慧型手機視訊 人情味濃

台灣較具規模的長照機構多有視訊設備，但少數沒有，也會用智慧型手機，讓住民與家人視訊談話。

大好消息！ 台南市環保局要招考清潔員300名

台南人口數超過188萬人，清潔隊員工作負荷愈來愈種，南市環保局今天表示，將辦理臨時清潔人員甄選，目前正在進行準備程序，5...

退休校長毛小孩走失驚魂8小時 里長尋獲喜劇收場

嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果，飼養毛小孩「查理士王小獵犬」，14日突然走失，心焦如焚，腦中迴盪被野狗追...

國家級警報後 烏山頭水庫太陽能船遊客剩這個數字

「業績減少6成，很擔心放無薪假」！烏山頭水庫太陽能船主任黃淑珍表示，之前雖有疫情但搭船乘客沒有受影響，是清明連假後發布國...

鄉野奇譚／「運河沒崁蓋」 烏橋畔殉情故事淒美

很多台南人都聽過俗諺「運河沒崁蓋」，據研究，它的由來源自名妓和富家公子殉情故事，台南運河畔的新南橋，日治時期是木造橋梁，橋身漆上黑色瀝青防腐蝕，在地鄉親習慣稱為「烏橋」，電影「運河殉情記」就在描述男女主角富家少爺吳皆義及藝旦陳金快在此橋畔跳河殉情故事，也在老台南人的心目中留下最淒美動人的愛情故事。

嘉市鐵路高架工程改善淹水 颱風豪雨不再剉咧等

嘉義市西區中央大排行經垂楊路、平等街路段，每逢大雨淹水，附近居民直言，遇到颱風、豪雨「剉咧等！」嘉義市政府指出，日前透過鐵路高架C602標，興建跨越中央排水的鐵路高架臨時軌雙孔橋涵工程，將解決垂楊大橋下方中央排水問題，讓周遭居民免於淹水恐懼。

牽手70載 老夫婦婚姻祕訣是感恩

雲林西螺鎮公所昨天表揚模範母親、金鑽婚夫婦，考量疫情嚴峻，由鎮長鄭玲惠到家中逐一表揚，其中獲獎高齡93歲的廖進城分享如何保持感情與夫妻相處之道。

台南搭公車不戴口罩 可拒載

避免群聚感染，搭乘台南市公車的民眾從昨天起須強制戴口罩，否則公車司機可視情況拒載，若不配合最高可罰1萬5000元。記者昨實際走訪人潮多的台南車站公車亭，僅有零星民眾沒戴口罩，在司機的勸導下決定放棄搭車。

成大「窮理致知」牌坊提報歷史建物 基進黨：把題字拿掉

成大去年底提報大學路上的「窮理致知」牌坊，希望列為歷史建物，目前依法暫定古蹟，由市府文化資管理處排程進行古蹟審議中。台灣...

病媒防治噴藥沒專技人員在場 台南業者被逮遭罰鍰

環境用藥管理法規定，病媒防治業者進行施藥時，必須有專業技術人員在場監督施藥安全，台南市最近稽查13處，就查獲1家來台南施...

台南玉田里長補選 謝龍介大秀俚語造勢

台南市玉井區玉田里長郭茂林因病逝補選，妻子楊秀慧延續丈夫認真打拚的服務精神，出馬角逐里長。國民黨台南市黨部主委謝龍介陪同...

熱門新聞

影／台中一美國女需良民證求助警 助理員熱心轉介移民署

快抬頭看天空！台南出現日暈奇觀

台中SONO園日本料理歇業 老顧客不捨

影／宜蘭流動夜市業者：慘到很慘！還有人半夜借奶粉錢

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

屏東4天出現3次日暈 氣象人員直呼罕見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。