國小新生報到 雲林採多元管道拚防疫

雲林縣各國小將於18日起開始辦理新生報到，因應新冠肺炎疫情嚴峻，雲林縣各國小採親自報到、郵寄、網路線上報名等多元方式，避免群聚感染，讓家長直呼真貼心又便利。

據雲林縣教育處統計，今年小一新生逾4000人，往年採家長攜帶相關資料到學區內的學校報到，同時學校也會安排相關活動，帶領新生熟悉校園。

雲林縣教育處長邱孝文今天告訴中央社記者說，今年國小新生報到將於18日開始，由於疫情未趨緩，教育處已請各校在兼顧防疫與新生入學權益下設計多元報到方案，分散人流。原安排報到當天的「歡迎」活動，各校經風險評估後，不是取消就是縮小規模。

王姓家長日前透過網路幫忙兒子完成新生報到，她表示，學校提供郵寄、線上報名等方式，備好相關資料線上報名僅需幾分鐘即完成，比傳統到校報名更便利。

雲林縣鎮南國小校長梁博雍指出，學校今年新生約有136人，除了教育處所研擬的多元報到方式外，學校設計新生報到得來速，家長從前門進入、後門離開，全程不用下車，只需將資料遞交給承辦人員即可完成報到手續。