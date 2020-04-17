疫情期間長照機構多用智慧型手機視訊 人情味濃

台灣較具規模的長照機構多有視訊設備，但少數沒有，也會用智慧型手機，讓住民與家人視訊談話。

南部一家醫院與長照機構長期合作負責住民看病的治療看診，這家醫院負責人指出，因新冠肺炎，老人長輩不能外出，家屬不准探視，但有智慧型手機很方便，也有LINE，視訊免費方便，隨時都可以請護理人員或工作人員讓住民與家屬見面，根本不需要捐IPAD，老人也不會使用。

但這家醫院負責人也透露，有一名阿嬤一定要外出參加孫子的婚禮，長照機構勉強同意讓阿嬤去參加，但回來要隔離14天，阿嬤就被放在一間單人房隔離，也沒人敢進去看她，因為家屬要工作上班也無法請假照顧阿嬤。

醫護人員表示，其實若真的需要見面，醫生也會評估情形讓家屬戴口罩來探視住民，或在會議室由醫生向家屬說明病情，台灣畢竟較有人情味的。