快訊

獨／疫情無法探視 家屬：解禁時不知我父親還在不在？

汐止夫妻散步遭隨機砍傷 兇嫌：吸膠後誤認是仇家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情期間長照機構多用智慧型手機視訊 人情味濃

聯合報 / 記者唐秀麗／連線即時報導
多數台灣較具規模的長照機構多有經費購買視訊設備，像嘉義縣水上鄉福茂庭園長照機構就有視訊設備，每天有固定時間讓家屬與住民視訊談話，或家屬預約方便時間視訊。圖／讀者提供
多數台灣較具規模的長照機構多有經費購買視訊設備，像嘉義縣水上鄉福茂庭園長照機構就有視訊設備，每天有固定時間讓家屬與住民視訊談話，或家屬預約方便時間視訊。圖／讀者提供

台灣較具規模的長照機構多有視訊設備，但少數沒有，也會用智慧型手機，讓住民與家人視訊談話。

南部一家醫院與長照機構長期合作負責住民看病的治療看診，這家醫院負責人指出，因新冠肺炎，老人長輩不能外出，家屬不准探視，但有智慧型手機很方便，也有LINE，視訊免費方便，隨時都可以請護理人員或工作人員讓住民與家屬見面，根本不需要捐IPAD，老人也不會使用。

但這家醫院負責人也透露，有一名阿嬤一定要外出參加孫子的婚禮，長照機構勉強同意讓阿嬤去參加，但回來要隔離14天，阿嬤就被放在一間單人房隔離，也沒人敢進去看她，因為家屬要工作上班也無法請假照顧阿嬤。

醫護人員表示，其實若真的需要見面，醫生也會評估情形讓家屬戴口罩來探視住民，或在會議室由醫生向家屬說明病情，台灣畢竟較有人情味的。

多數台灣較具規模的長照機構多有經費購買視訊設備，像嘉義縣水上鄉福茂庭園長照機構就有視訊設備，每天有固定時間讓家屬與住民視訊談話，或家屬預約方便時間視訊，不會有美國這種情形發生，福茂負責人之一周小姐說，將心比心，若住民是自己長輩，很久未見家屬，心情也會不穩定，因此多會設法配合家屬的意見安排視訊。

多數台灣較具規模的長照機構多有經費購買視訊設備，像嘉義縣水上鄉福茂庭園長照機構就有視訊設備，每天有固定時間讓家屬與住民視訊談話，或家屬預約方便時間視訊。圖／讀者提供
多數台灣較具規模的長照機構多有經費購買視訊設備，像嘉義縣水上鄉福茂庭園長照機構就有視訊設備，每天有固定時間讓家屬與住民視訊談話，或家屬預約方便時間視訊。圖／讀者提供
多數台灣較具規模的長照機構多有經費購買視訊設備，像嘉義縣水上鄉福茂庭園長照機構就有視訊設備，每天有固定時間讓家屬與住民視訊談話，或家屬預約方便時間視訊。圖／讀者提供
多數台灣較具規模的長照機構多有經費購買視訊設備，像嘉義縣水上鄉福茂庭園長照機構就有視訊設備，每天有固定時間讓家屬與住民視訊談話，或家屬預約方便時間視訊。圖／讀者提供
多數台灣較具規模的長照機構多有經費購買視訊設備，像嘉義縣水上鄉福茂庭園長照機構就有視訊設備，每天有固定時間讓家屬與住民視訊談話，或家屬預約方便時間視訊。圖／讀者提供
多數台灣較具規模的長照機構多有經費購買視訊設備，像嘉義縣水上鄉福茂庭園長照機構就有視訊設備，每天有固定時間讓家屬與住民視訊談話，或家屬預約方便時間視訊。圖／讀者提供

長照 新冠肺炎

延伸閱讀

醫院、長照中心禁探視 專家：機構應主動協助親屬視訊

【兒女心情】思微兒／她的忘性復萌

彰化2長照機構超收、匿收共12人 彰化開罰72萬

彰縣2家長照機構超收增風險 最高可罰30萬元

相關新聞

大好消息！ 台南市環保局要招考清潔員300名

台南人口數超過188萬人，清潔隊員工作負荷愈來愈種，南市環保局今天表示，將辦理臨時清潔人員甄選，目前正在進行準備程序，5...

國家級警報後 烏山頭水庫太陽能船遊客剩這個數字

「業績減少6成，很擔心放無薪假」！烏山頭水庫太陽能船主任黃淑珍表示，之前雖有疫情但搭船乘客沒有受影響，是清明連假後發布國...

疫情期間長照機構多用智慧型手機視訊 人情味濃

台灣較具規模的長照機構多有視訊設備，但少數沒有，也會用智慧型手機，讓住民與家人視訊談話。

退休校長毛小孩走失驚魂8小時 里長尋獲喜劇收場

嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果，飼養毛小孩「查理士王小獵犬」，14日突然走失，心焦如焚，腦中迴盪被野狗追...

鄉野奇譚／「運河沒崁蓋」 烏橋畔殉情故事淒美

很多台南人都聽過俗諺「運河沒崁蓋」，據研究，它的由來源自名妓和富家公子殉情故事，台南運河畔的新南橋，日治時期是木造橋梁，橋身漆上黑色瀝青防腐蝕，在地鄉親習慣稱為「烏橋」，電影「運河殉情記」就在描述男女主角富家少爺吳皆義及藝旦陳金快在此橋畔跳河殉情故事，也在老台南人的心目中留下最淒美動人的愛情故事。

嘉市鐵路高架工程改善淹水 颱風豪雨不再剉咧等

嘉義市西區中央大排行經垂楊路、平等街路段，每逢大雨淹水，附近居民直言，遇到颱風、豪雨「剉咧等！」嘉義市政府指出，日前透過鐵路高架C602標，興建跨越中央排水的鐵路高架臨時軌雙孔橋涵工程，將解決垂楊大橋下方中央排水問題，讓周遭居民免於淹水恐懼。

牽手70載 老夫婦婚姻祕訣是感恩

雲林西螺鎮公所昨天表揚模範母親、金鑽婚夫婦，考量疫情嚴峻，由鎮長鄭玲惠到家中逐一表揚，其中獲獎高齡93歲的廖進城分享如何保持感情與夫妻相處之道。

台南搭公車不戴口罩 可拒載

避免群聚感染，搭乘台南市公車的民眾從昨天起須強制戴口罩，否則公車司機可視情況拒載，若不配合最高可罰1萬5000元。記者昨實際走訪人潮多的台南車站公車亭，僅有零星民眾沒戴口罩，在司機的勸導下決定放棄搭車。

成大「窮理致知」牌坊提報歷史建物 基進黨：把題字拿掉

成大去年底提報大學路上的「窮理致知」牌坊，希望列為歷史建物，目前依法暫定古蹟，由市府文化資管理處排程進行古蹟審議中。台灣...

病媒防治噴藥沒專技人員在場 台南業者被逮遭罰鍰

環境用藥管理法規定，病媒防治業者進行施藥時，必須有專業技術人員在場監督施藥安全，台南市最近稽查13處，就查獲1家來台南施...

台南玉田里長補選 謝龍介大秀俚語造勢

台南市玉井區玉田里長郭茂林因病逝補選，妻子楊秀慧延續丈夫認真打拚的服務精神，出馬角逐里長。國民黨台南市黨部主委謝龍介陪同...

防疫若停課請看電視！嘉市府與世新電視合作

因應新冠疫情升溫可能造成大規模停課，嘉義市長黃敏惠今天與嘉義世新電視台董事長王國徽簽約，校園若受疫情影響丶全面停課，電視...

熱門新聞

影／台中一美國女需良民證求助警 助理員熱心轉介移民署

快抬頭看天空！台南出現日暈奇觀

台中SONO園日本料理歇業 老顧客不捨

羅一鈞睡不著滑PTT發現「護國神文」 原PO醫師哥哥回應

影／宜蘭流動夜市業者：慘到很慘！還有人半夜借奶粉錢

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。