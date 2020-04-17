台南市府投入6千4百萬元 整治麻豆工業區周邊防洪工程

台南市府辦理麻豆工業區重劃工程，開發面積共110.84公頃，以增加地方就業，帶動麻豆與佳里周邊發展，但近年來由於全球氣候異常，水文極端現象明顯，受災範圍與程度均遠較過去為劇烈，水利局表示，市長黃偉哲指示配合麻豆工業區開發，在周邊集水區再投入治水防洪工程預算，合計6千400萬元，計畫辦理苓仔林社區箱涵工程及R幹線雨水下水道工程，以提升重劃區周邊區域防洪能量。

水利局指出，苓仔林新設箱涵工程，位在埤頭里苓仔林社區位於麻豆工業區東側，因地勢相對低窪，且社區排水路通洪斷面不足，在豪雨期間易積淹水，屬於淹水熱點。為解決積淹水情形，黃偉哲市長在麻豆工業區開發案，提撥開發基金1千400萬元，由水利局依雨水下水道規畫報告辦理KD幹線新建工程，預計新設雨水下水道313公尺，以利加速社區逕流排入埤頭排水。工程預計109年4月底辦理公開招標。

另R幹線雨水下水道工程，是麻豆工業區麻佳路以南區域因道路側溝溝底不順及尺寸不足，豪大雨期間排水不及，易積淹水影響當地廠商營運。黃偉哲市長向營建署爭取前瞻基礎建設計畫經費，並獲得支持核准預算5000萬元，計畫新建雨水下水道750公尺及道路側溝改建990公尺，倘完成後期可加速當地道路排水，減緩積淹水情形。