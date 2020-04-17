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大好消息！ 台南市環保局要招考清潔員300名

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局將招考清潔臨時人員，圖為兩年前招考情形。圖／台南市環保局提供
台南市環保局將招考清潔臨時人員，圖為兩年前招考情形。圖／台南市環保局提供

台南人口數超過188萬人，清潔隊員工作負荷愈來愈種，南市環保局今天表示，將辦理臨時清潔人員甄選，目前正在進行準備程序，5月中旬會公告甄選須知，預計錄取300名。這次僱用清潔隊員將委託第三公正機構，以公開、透明的方式辦理招考作業，避免有黑箱作業的質疑。

市長黃偉哲表示，清潔隊的工作從日間掃地、清水溝、環境衛生巡查到夜間清運垃圾，工作內容繁雜；台南人口數已經超過188萬人，清潔隊員負荷愈來愈大，工作雖然辛苦，但這份工作本質就是服務，希望能夠讓市容更加整潔，歡迎符合報考資格的市民能踴躍報考，未來能協助市府替民眾服務。

環保局長謝世傑說，台南市的面積為六都第3大、人口數也超過188萬人，但清潔隊員人數卻是六都是最少，經過多方考量，確實有增加清潔隊員的必要。同時，這次將委託第三公正機構，以公開、透明的方式辦理招考作業，杜絕任何黑箱作業的可能；但報名資格僅限台南市民，歡迎符合資格的鄉親加入環保局行列，一起打造優質環境。

環保局表示，臨時清潔人員底薪2萬3800員，清潔獎金8000員，表現好就有機會成為正式清潔員。

清潔隊員 黃偉哲

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