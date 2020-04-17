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退休校長毛小孩走失驚魂8小時 里長尋獲喜劇收場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果，飼養毛小孩「查理士王小獵犬」，人狗情深。圖／李榮善提供
嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果，飼養毛小孩「查理士王小獵犬」，人狗情深。圖／李榮善提供

嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果，飼養毛小孩「查理士王小獵犬」，14日突然走失，心焦如焚，腦中迴盪被野狗追獵、吃到噴農藥的作物、掉到水渠裡，放下工作，到處尋找，還去拜神，走失8小時後，被里長官德發父子尋獲，他將毛小孩走失「驚魂8小時」歷程今天 貼臉書，大批網友留言，「還好有美麗結局！」。

「查理士王小獵犬」是一種古代歐洲貴族的寵物狗，住台北的原飼主某醫師，因無法照料，3個月前，透過李榮善臉友將「查理王」轉讓李榮善，毛小孩忠心、善解人意，跟隨主人到田農園，人狗情深。

「驚魂8小時！差一點失去你！從何說起呢？我嚇壞了！」，李榮善說，「查理王」走失，開著車無頭蒼蠅似的搜尋，田埂、排水溝、村道、路旁、涵管、草叢.....我的眼睛四處張望像是科技雷達，度秒如年，還是不見你。回農園，聽到遠處狗吠，以為是你，馬上再次追出去，不斷重複的一圈再一圈的繞，不斷的繞，車子快沒油了......。進鎮福宮，合掌求媽祖千里眼順風耳，或許祂們會有辦法。

好累啊！胸悶、胃絞痛、四肢無力、六神無主，好幾回以為你回來了，到農園大門看個究竟，每次都事與願違。找里長廣播了，但一直沒有消息回應。要不要在電線桿貼尋找啟事？要不要在臉書粉專尋求提供對策？要不要拿你的相片問沿途路人？方法還很多，時間緊張，沒空做。車子燒了一桶油，先去加個油再繼續吧！畢竟天色未全暗.....堅持.....。「校長，有人撿到一隻狗，來看看是不是你的？」里長來電。心想：一定是！而且絕對要是！！

眼中只有黃白相間的你，沒有紅綠燈，狂奔就是了。終於，我沒有失去你！狗眼人眼四目相對，抱著、摸著全身上下髒兮兮一跛一跛的你。一面梳洗一面喃喃跟你說人話，別亂跑，懂不懂？ 」。

毛小孩 寵物

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