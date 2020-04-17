國家級警報後 烏山頭水庫太陽能船遊客剩這個數字

「業績減少6成，很擔心放無薪假」！烏山頭水庫太陽能船主任黃淑珍表示，之前雖有疫情但搭船乘客沒有受影響，是清明連假後發布國家級警報後，烏山頭水庫入園遊客人數降到只有100多人，來搭太陽能船更少，一天才20位遊客搭船，根本入不敷出，是在苦撐。

嘉南農田水利會委外經營，目前有4艘太陽能船，每天上午9點到下午5點各整點開船，每天有9班次，黃淑珍說，只要有1、2名遊客就要開船， 經常一艘船只有搭4、5人，目前有4名船長加上工作人員共門人，老闆目前是還沒有減薪或休無薪假，但擔心情況越來越差，老闆不可能一直賠錢經營。

黃淑珍指出，清明節前每天平均約100人搭船，收入約1萬元，清明節過後被發布警報，平均每天只剩20至30人，收入剩2千至3千元，非常慘淡。

烏山頭水庫太陽能船目前是遵照中央指示將座位減半，部分座位用X區隔開來，每艘船原有50個座位，現在間隔座只能坐26人，也加強消毒工作，搭船乘客量額溫戴及酒精噴手消毒，並全程戴口罩。