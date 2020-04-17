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今天高溫飆逾30度 下周開始變天

國家級警報後 烏山頭水庫太陽能船遊客剩這個數字

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
烏山頭水庫太陽能船為遊客量體溫及噴酒精消毒。圖／業者提供
烏山頭水庫太陽能船為遊客量體溫及噴酒精消毒。圖／業者提供

「業績減少6成，很擔心放無薪假」！烏山頭水庫太陽能船主任黃淑珍表示，之前雖有疫情但搭船乘客沒有受影響，是清明連假後發布國家級警報後，烏山頭水庫入園遊客人數降到只有100多人，來搭太陽能船更少，一天才20位遊客搭船，根本入不敷出，是在苦撐。

嘉南農田水利會委外經營，目前有4艘太陽能船，每天上午9點到下午5點各整點開船，每天有9班次，黃淑珍說，只要有1、2名遊客就要開船， 經常一艘船只有搭4、5人，目前有4名船長加上工作人員共門人，老闆目前是還沒有減薪或休無薪假，但擔心情況越來越差，老闆不可能一直賠錢經營。

黃淑珍指出，清明節前每天平均約100人搭船，收入約1萬元，清明節過後被發布警報，平均每天只剩20至30人，收入剩2千至3千元，非常慘淡。

烏山頭水庫太陽能船目前是遵照中央指示將座位減半，部分座位用X區隔開來，每艘船原有50個座位，現在間隔座只能坐26人，也加強消毒工作，搭船乘客量額溫戴及酒精噴手消毒，並全程戴口罩。

黃淑珍說，已向嘉南農田水利會申請減免租金，還有就是期待疫情趕快過去。烏山頭水庫風景區管理處表示，針對太陽能船業者要求租金減免，總會研議中。

烏山頭水庫太陽能船減少一半座位，提高防疫作為。圖／業者提供
烏山頭水庫太陽能船減少一半座位，提高防疫作為。圖／業者提供
烏山頭水庫太陽能船加強消毒。圖／業者提供
烏山頭水庫太陽能船加強消毒。圖／業者提供
烏山頭水庫太陽能船加強消毒。圖／業者提供
烏山頭水庫太陽能船加強消毒。圖／業者提供
烏山頭水庫太陽能船業績大受衝擊。圖／業者提供
烏山頭水庫太陽能船業績大受衝擊。圖／業者提供

水庫 農田水利會 疫情

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