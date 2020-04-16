台南再爆禽流感 鹽水區一家蛋雞場今確診撲殺8624隻
台南市鹽水區一蛋雞場通報場內禽隻異常死亡，今天確診為H5N5高病原性禽流感，台南市動保處依照標準作業程序進行撲殺防疫處置，共撲殺82周齡蛋雞8624隻，並全數運往焚化爐銷燬。
動保處表示，時序春夏交接時期，天氣變化大，飼養者對於提升家禽免疫力的考驗也大，如果飼主一時疏忽，往往讓病毒有機可趁，病毒一旦入侵禽場即爆發疫情，提醒養禽業者對禽流感的防疫工作絕不能鬆懈，務必加強生物安全防疫，落實禽場內外環境的消毒及人員進出管制，不讓病毒有入侵機會，才能避免疫情發生。
動保處指出，國內仍零星有禽流感案例發生，顯示環境中仍有禽流感病毒存在，全台今年迄今已有35場確診案例，台南近期的案例場數有增加，已啟動養禽場查核輔導，強化各項防疫措施，把病毒阻絕於場外。
動保處也會針對禽流感案例場進行周邊監測採樣措施，把關周邊禽場的禽隻健康，不讓疫情擴散，並持續派遣消毒車加強全市禽場及周邊道路之噴霧消毒工作，降低環境中病原量，防範禽流感疫情之發生。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言