台南再爆禽流感 鹽水區一家蛋雞場今確診撲殺8624隻

台南市鹽水區一蛋雞場通報場內禽隻異常死亡，今天確診為H5N5高病原性禽流感，台南市動保處依照標準作業程序進行撲殺防疫處置，共撲殺82周齡蛋雞8624隻，並全數運往焚化爐銷燬。

動保處表示，時序春夏交接時期，天氣變化大，飼養者對於提升家禽免疫力的考驗也大，如果飼主一時疏忽，往往讓病毒有機可趁，病毒一旦入侵禽場即爆發疫情，提醒養禽業者對禽流感的防疫工作絕不能鬆懈，務必加強生物安全防疫，落實禽場內外環境的消毒及人員進出管制，不讓病毒有入侵機會，才能避免疫情發生。

動保處指出，國內仍零星有禽流感案例發生，顯示環境中仍有禽流感病毒存在，全台今年迄今已有35場確診案例，台南近期的案例場數有增加，已啟動養禽場查核輔導，強化各項防疫措施，把病毒阻絕於場外。