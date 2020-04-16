聽新聞
test
0:00 / 0:00
成大「窮理致知」牌坊提報歷史建物 基進黨：把題字拿掉
成大去年底提報大學路上的「窮理致知」牌坊，希望列為歷史建物，目前依法暫定古蹟，由市府文化資管理處排程進行古蹟審議中。台灣基進台南黨部主委李宗霖指出，認同保留古物的心情，但牌坊上至今仍留著蔣介石的題字「窮理致知」，如果列為歷史建物保存，對過去爭取自由民主的前輩來說，是最大的諷刺，如果要列古蹟，應先將題字去除。
這座牌坊位在大學路與勝利路口，一面寫著「國立成功大學」，另一面則是蔣介石的題字「窮理致知」。
校方指出，成大創立於1931年，最早是「台南高等工業學校」。台灣光復後，1946年改制為台灣省立台南工業專科學校，之後又改為台灣省立工學院，1956年再改制為省立成功大學，並由當時的總統蔣中正頒給「 窮理致知」牌坊，將四個字做為學校校訓，而當時學校只有成功校區，還沒有大學路，牌坊算是外校門。
李宗霖表示，從民主化至今，全台進行去蔣化以及轉型正義的工作，近年更對蔣介石的銅像以及威權的象徵廣泛的討論，成大的銅像也在學生行動後於2013年拆除，如今學校卻要把有蔣介石題字的牌坊列為歷史建物，過去的努力成為諷刺。
他表示，回顧成大更早的歷史，從工學院時期遭遇到的228事件，到白色恐怖的成大共產黨案、陳欽生，都與蔣介石及當時的戒嚴體制脫不了關係。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言