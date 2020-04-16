成大「窮理致知」牌坊提報歷史建物 基進黨：把題字拿掉

成大去年底提報大學路上的「窮理致知」牌坊，希望列為歷史建物，目前依法暫定古蹟，由市府文化資管理處排程進行古蹟審議中。台灣基進台南黨部主委李宗霖指出，認同保留古物的心情，但牌坊上至今仍留著蔣介石的題字「窮理致知」，如果列為歷史建物保存，對過去爭取自由民主的前輩來說，是最大的諷刺，如果要列古蹟，應先將題字去除。

這座牌坊位在大學路與勝利路口，一面寫著「國立成功大學」，另一面則是蔣介石的題字「窮理致知」。

校方指出，成大創立於1931年，最早是「台南高等工業學校」。台灣光復後，1946年改制為台灣省立台南工業專科學校，之後又改為台灣省立工學院，1956年再改制為省立成功大學，並由當時的總統蔣中正頒給「 窮理致知」牌坊，將四個字做為學校校訓，而當時學校只有成功校區，還沒有大學路，牌坊算是外校門。

李宗霖表示，從民主化至今，全台進行去蔣化以及轉型正義的工作，近年更對蔣介石的銅像以及威權的象徵廣泛的討論，成大的銅像也在學生行動後於2013年拆除，如今學校卻要把有蔣介石題字的牌坊列為歷史建物，過去的努力成為諷刺。