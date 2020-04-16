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觀光漁筏比照旅宿業 立委蔡易餘協調納入紓困

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
新冠肺炎疫情衝擊，嘉義縣沿海東石鄉及布袋鎮19艘觀光漁筏幾乎停擺，業者生計困難，亟需政府伸援手紓困。圖／嘉義縣海上旅遊觀光發展協會
新冠肺炎疫情衝擊，嘉義縣沿海東石鄉及布袋鎮19艘觀光漁筏幾乎停擺，業者生計困難，亟需政府伸援手紓困。圖／嘉義縣海上旅遊觀光發展協會

新冠肺炎疫情衝擊，嘉義縣沿海東石鄉及布袋鎮19艘觀光漁筏幾乎停擺，業者生計困難，經聯合報報導引起回響，議員林緗亭居間奔走，立委蔡易餘今天下午在立法院召集觀光局漁業署及觀光漁筏業協調，決議比照非固定航班小船遊艇紓困，漁筏以船長18公尺為計算標準，未滿18公尺每船每月2萬元；18公尺以上每船每月3萬元，補助以3個月為原則結論。

東石鄉外海「漂移國土」外傘頂洲，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏登洲觀光，受疫情衝擊，19艘合法漁筏幾乎停擺，業者生計中斷，但觀光漁筏因不屬觀光業，無法比照旅宿業紓困，也未納入交通運輸業。漁筏業組成嘉縣海上旅遊觀光發展協會，向嘉義縣政府、議員林緗亭陳情，要求紓困，減免娛樂稅等，本報獨家報導此事，引起相關單位重視。

嘉縣海上旅遊觀光發展協會總幹事陳進明今天北上代表參加協調會，對按觀光漁筏長度，比照旅宿業2.0紓困，感到欣慰，他說，目前業者咬牙苦撐未轉業，盼疫情早日平息，遊客回來。

縣府日前也同意減免娛樂稅，但對紓困、比照交通運輸業配售口罩，屬中央權責，反映中央協助。

立委蔡易餘關心業者心聲，下午召集觀光局、漁業署、觀光漁筏業者協調，對漁業署主管的娛樂漁業漁船筏，參照觀光局民宿紓困補貼與航港局非固定航班載客小船專案補助。日月潭等景點小船遊艇，是按船艇噸位紓困補助，每艘補助2萬，連續3個月，對觀光漁筏訂定觀光型娛樂漁業紓困方案，漁筏以船長18公尺為計算標準，未滿18公尺每船每月2萬元；18公尺以上每船每月3萬元，補助以3個月為原則。

疫情 漁業署 觀光局

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