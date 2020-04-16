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病媒防治噴藥沒專技人員在場 台南業者被逮遭罰鍰

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
病媒防治業者進行施藥時，必須有專業技術人員在場監督施藥安全，否則被罰。圖／南市環保局提供
病媒防治業者進行施藥時，必須有專業技術人員在場監督施藥安全，否則被罰。圖／南市環保局提供

環境用藥管理法規定，病媒防治業者進行施藥時，必須有專業技術人員在場監督施藥安全，台南市最近稽查13處，就查獲1家來台南施藥的外縣市業者未依規定，已移請所在地主管機關告發處分，最高罰鍰15萬元。

市長黃偉哲表示，夏季即將來臨，蚊蟲開始孳生，請民眾對於住家或生活周遭環境積水容器，記得落實執行『巡、倒、清、刷』，徹底防範病媒蚊孳生，才能創造一個清潔的居家及社區環境。

依據環境用藥管理法規定，執行施藥業務時，須事前提供施作計畫書給客戶，施作時，專業技術人員須在場監督，並設立黃色警戒帶及告示；若有汙染環境危害人體健康之虞，應立即停止，並採取防治措施，及通報所在地主管機關。施作計畫書內容應包含：病媒防治業者、客戶及藥劑名稱、濃度及使用量、施作地點、時間及範圍、防治對象、專業技術人員及施藥人員姓名、預防中毒及解毒方法。

環保局長謝世傑說，病媒防治業者執行業務時，務必指派病媒防治專業技術人員在場全程監督以維護施藥安全，避免影響環境及危害人體健康，環保局會派員查核病媒防治施作情形。而住家社區環境如需防治居家害蟲，應委託合格的病媒防治業者，可至環保署毒物及化學物質局「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」查詢，以保障自身權益。

中毒 病媒蚊 黃偉哲

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