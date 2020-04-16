台南玉田里長補選 謝龍介大秀俚語造勢

台南市玉井區玉田里長郭茂林因病逝補選，妻子楊秀慧延續丈夫認真打拚的服務精神，出馬角逐里長。國民黨台南市黨部主委謝龍介陪同楊秀慧掃街，沿路受到民眾歡迎，爭相握手，帶動氣勢也讓氣氛熱鬧起來。

謝龍介今天表示，郭茂林政績口碑佳，熱心服務選民，爭取地方建設不遺餘力，卻不幸於兩個月前因病辭世，留下的里長空缺依規定將在本周六（(18日）進行補選。昨晚他陪楊秀慧造勢，先參拜玉井太子廟、興濟宮與北極殿，並在農會理事長江明哲、前鄉長葉枝成、大台南青溪婦女協會理事長陳美香、玉井婦女會理事長王秀碧等地方人士陪同下，一路以徒步掃街方式走到夜市，並進行開講，用最直接的面對面方式，全力搶救楊秀慧。

被網友封為「台語之神」的謝龍介，大秀俚語展現十足親和力，楊秀慧則不停穿梭在人群中，緊握每雙手，希望在選前關鍵時刻，讓選民留下深刻印象；沿途加油打氣聲不斷，楊秀慧在夜市開講時一度哽咽落淚，承諾一定會承續丈夫未竟志願，全力營造安居樂業的玉田里，懇請鄉親4月18日給她機會替大家服務。