疫情衝擊收入大減 嘉義縣運將轉行開貨車應變

疫情衝擊百業，政府將連續3個月補助計程車駕駛每人每月新台幣1萬元。嘉義縣有許多計程車駕駛放棄領補助，改行開貨車或物流車應變；堅守開計程車的駕駛則感謝政府德政。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊百業，計程車業者也遭受重大打擊，不論在機場、高鐵排班、專門載觀光客或酒店客人，生意都大受影響。行政院日前宣布針對計程車、遊覽車駕駛擴大補助，將連續3個月補助駕駛每人每月1萬元。

八人座廂型計程車的范姓駕駛受訪表示，他認識的很多同業，因這陣子賺不到錢，放棄領政府的補助轉行了，他們原本就有大卡車、聯結車的駕照，不用再考照，就直接改行物流車或貨運車司機，因這波疫情對貨運業者而言，相對較沒影響。

范姓駕駛說，以他為例，主要收入是載運來自香港、日、韓的觀光客，包車遊台灣景點，有時1天營收額就有1萬元，去年月收入超過10萬元；疫情發生後，1個月賺不到1萬元，以前每天都要加油，現在加1次油可以撐1週。

在嘉義高鐵站排班的黃姓駕駛表示，以前一個早上可以跑3、4趟，現在一個早上大概只接到一次客人，要載到第二名自高鐵下車的客人有時要等到晚上。

丁姓駕駛指出，他是在嘉義縣市拉客，他很努力跑，生意還是少了3、4成。

馮姓駕駛說，他在嘉義市定點載客，目前營運量只剩先前的3成。

不過，受訪的駕駛們都認為，政府要連續3個月補助計程車駕駛每人每月1萬元，錢雖然不多，也是要感謝政府，都已透過所屬的計程車行提出申請。