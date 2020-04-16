台南又傳禽流感 鹽水蛋雞場撲殺8624隻

台南市鹽水區一處蛋雞養殖場向台南市動物防疫保護處通報禽隻異常死亡，今天確診為H5N5高病原性禽流感，場內8624隻蛋雞全數撲殺，連同560公斤雞蛋也已全數運往焚化爐銷毀。

台南市動物防疫保護處副處長莊惟超表示，除撲殺處置外，動保處針對案例場進行周邊監測採樣措施，把關周邊禽場的禽隻健康。並持續派遣消毒車加強全市禽場及周邊道路噴霧消毒工作，降低環境中病原量，防範禽流感疫情發生。

莊惟超指出，時序春夏交接時期，天氣變化大，飼養者對於提升家禽免疫力的考驗也大，如果飼主一時疏忽，往往讓病毒有機可乘。全台今年已有35場確診案例，台南市近期的案例場數也有增加，動保處已啟動養禽場查核輔導，強化各項防疫措施，盼落實把病毒阻絕於場外。