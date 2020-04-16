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防疫若停課請看電視！嘉市府與世新電視合作

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠(中)今天和世新電視台董事長王國徵（右）簽約，若防疫期停課，小朋友可以看電視上課。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(中)今天和世新電視台董事長王國徵（右）簽約，若防疫期停課，小朋友可以看電視上課。記者卜敏正／攝影

因應新冠疫情升溫可能造成大規模停課，嘉義市長黃敏惠今天與嘉義世新電視台董事長王國徽簽約，校園若受疫情影響丶全面停課，電視台將提供1個教學頻道，學生可在家看有線電視上課，讓防疫學習更多元丶學習不間斷。

黃敏惠表示，防疫規畫是「系統作戰，滾動修正」，嘉義市的超前部署作法，讓學生停課在家不會停止學習，學習可以更方便簡單啟動，嘉義市讓教育更方便取得、讓學習更簡單進行、讓學力更充分保證，也讓家長更放心。

王國徽說，世新電視台支持政府防疫丶協助學生教育不間斷，本次簽約可先提供一個教學頻道，若有需要，可提供3個頻道供教學節目使用。

教育處長林立生指出，疫情期間可在世新有線電視90頻道，及世新YouTube網路平台播放，主要是國中丶國小通識課程，各年級主要課程仍必須開學後再補課。

他說，教學影片在地方有線電視台播放，是另類「電視課程博覽會」，會選擇各校最有特色課程，像崇文國小四年級校訂課程主題「閱讀：有層次的提問」，是以四年級國語課本作文本，進行閱讀理解策略「有層次提問」的創新教學，教學生學習分辨事實問題、推論問題、評論問題。

另北興國中也推出國中一年級的主題課程，科技中心「3D列印」，教國中學生學習3D列印知識及應用，還有3D繪圖軟體設計技術，讓學生從零開始學習，課程結束可畫出自己的「3D列印」作品，日後返校上課再將作品列印出來。

嘉義市長黃敏惠感謝世新電視台協助，防疫期停課，小朋友可以看電視上課。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠感謝世新電視台協助，防疫期停課，小朋友可以看電視上課。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(右)，今天和世新電視台董事長王國徵簽約，若防疫期停課，小朋友可以看電視上課。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(右)，今天和世新電視台董事長王國徵簽約，若防疫期停課，小朋友可以看電視上課。記者卜敏正／攝影

世新 嘉義 疫情

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