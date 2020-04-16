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疫情衝擊延誤工期 嘉市自動展延建照1年紓困

中央社 / 嘉義市16日電

武漢肺炎疫情造成進口建材短缺、建案工期延誤等問題，嘉市府今天宣布，凡領得市府建照或雜項執照案件，且在109年期間執照仍有效者得自動展延1年，助業者與民眾度過難關。

嘉義市都市發展處上月與營造業者交流時，業者提到綁鋼筋用的鐵絲、模板、磁磚等進口建材，因國際航運問題斷料，同時電梯、空調、消防等建築物機電設備供應鏈也出現斷鏈或減產情況，加上建築施工人員短缺，造成營造成本增加、施工進度延宕，建案工期延誤，可能導致建照過期遭撤照。

嘉義市都市發展處長顏聰玲今天表示，只要在109年期間領得市府建造執照或雜項執照案件仍有效者，都可以自動展延1年，不需重新辦理申請，預估有730件建案受惠。

都發處統計嘉義市107年底營造業公司登記現有家數737家，不動產業141家，共占全市資本額27.8%，因此營建相關產業若低迷，對嘉義市影響不小。

顏聰玲進一步指出，過完農曆年後，因疫情日趨嚴重，考量過去SARS期間，房地產業受到相當大衝擊，因此都發處提出因應措施，簡化行政程序，當疫情減緩時就可立即上工，盡快回復工程進度。

嘉義 疫情 建築

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