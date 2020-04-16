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募集配送近萬份 台南防疫關懷包備零食靜思語

中央社 / 台南16日電

因應武漢肺炎防疫，台南市政府持續連結社會資源，目前已募集到9300份防疫關懷包，再分送到需要的居家隔離及檢疫者手中，內含慈濟的五穀粉、米果、腰果、香積飯、靜思語等物。

社會局今天發布新聞稿指出，市府快速地搬運、分裝、分配防疫關懷包，並提供給各區公所、衛生局警察局外事科等單位，再發放給居家隔離者及檢疫者。

防疫關懷包中，除備有台南市長黃偉哲的關懷信、安心卡、隔離者及檢疫者須知文宣、口罩、漂白水、體溫計、專用垃圾袋等基本防疫用品；另有佛教慈濟慈善事業基金會提供的五穀粉、米果、腰果、香積飯、威德果凍、靜思語及三皇生物科技提供的生活運動飲料。

社會局人員告訴中央社記者，防疫關懷包中許多物資來自慈濟基金會的安心祝福包，慈濟基金會今年2月及3月間已陸續捐贈4300份安心祝福包，4月再加捐5000份。

社會局人員說，慈濟基金會原本要捐更多份的安心祝福包，但社會局考量到物資的保存期限及用量，只能先行婉拒，待有需要時再請慈濟基金會協助。

台南市防疫關懷包的發放，是依主管機關認定應接受居家隔離或檢疫的名冊數量，提供給各區公所、衛生局及警察局外事科，協助配送給需要居家隔離者及檢疫者。

黃偉哲提醒，若返國民眾來自於中央流行疫情指揮中心公布的疫情流行地區，可主動和區公所或里長聯絡，市府將立即派人送居家檢疫通知單及防疫關懷包，協助民眾安心渡過14天的檢疫期。

慈濟 衛生局 警察

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