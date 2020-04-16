快訊

臉書PO文惹議 星國總理夫人何晶：我欠台灣總統一個道歉

聖母院燒毀週年鐘聲：法國不信 但總統堅持「2024修復」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣首創無人機查稅籍 6名稅務人員取得首批操作證

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣財政稅務局首創全國以無人機清查稅籍資料，有6名稅務人員通過嚴格的學科和術科飛行考試，順利取得操作證，成為全國第一批取得無人多旋翼機專業操作證的稅務人員。圖／縣府提供
嘉義縣財政稅務局首創全國以無人機清查稅籍資料，有6名稅務人員通過嚴格的學科和術科飛行考試，順利取得操作證，成為全國第一批取得無人多旋翼機專業操作證的稅務人員。圖／縣府提供

民用航空法無人機專章3月31日實施，嘉義縣財政稅務局首創全國以無人機清查稅籍資料，有6名稅務人員通過嚴格的學科和術科飛行考試，順利取得操作證，成為全國第一批取得無人多旋翼機專業操作證的稅務人員，財稅局積極創新做法，獲得縣長翁章梁肯定嘉許。

財稅局清查土地和地價稅籍資料時，常因地形限制、標的物幅員遼闊、內有惡犬或圍牆高築等因素，無法精準執行任務，甚至引發爭議；財稅局電作科長何宏明透過產官學合作，經過1年籌畫、軟硬體測試與專業訓練，今年以無人機結合GPS自動定位系統執行稅籍清查，有了這項空中利器，不但工作效率提升了，測量更精準了，同仁人身安全也獲得保障。

民用航空法遙控無人機專章規定，3月31日起，操作政府機關(構)、學校或法人之遙控無人機，須取得專業操作證，才可以執行業務，財稅局賴秀慧、周秀蕊、郭雅婷、蕭淳仁、蕭世華和張裕仁6位稅務人員，去年接受嚴格專業飛行訓練，今年參加民航局舉辦的證照考試，分別通過學科和術科測驗，全數過關，6張多旋翼機專業操作證到手，成為全國稅務單位第一批取得該證照的稅務人員。

33歲稅務人員郭雅婷說，過去不曾接觸過空拍機，頂多就是從媒體看到過，能有機會接觸，其實是很新奇的體驗，尤其可以跟工作結合，讓工作更有效率，同仁們都很認真學習，很高興能通過考試。

財政稅務局長蕭俊明指出，為讓空拍機精準定位查核標的，透過資訊化APP自動系統程式，讓無人機一鍵起飛，輔助承辦人員自動導航與拍攝，提升稽徵效率，嘉縣首創全國以無人機協助稅務工作的創新作法，已有多個縣市前來取經，現在又首開稅務單位先例取得無人機專業證照，展現「創新＋科技」實力。

嘉義縣財政稅務局首創全國以無人機清查稅籍資料，有6名稅務人員通過嚴格的學科和術科飛行考試，順利取得操作證，成為全國第一批取得無人多旋翼機專業操作證的稅務人員。圖／縣府提供
嘉義縣財政稅務局首創全國以無人機清查稅籍資料，有6名稅務人員通過嚴格的學科和術科飛行考試，順利取得操作證，成為全國第一批取得無人多旋翼機專業操作證的稅務人員。圖／縣府提供
嘉義縣財政稅務局首創全國以無人機清查稅籍資料，有6名稅務人員通過嚴格的學科和術科飛行考試，順利取得操作證，成為全國第一批取得無人多旋翼機專業操作證的稅務人員。圖／縣府提供
嘉義縣財政稅務局首創全國以無人機清查稅籍資料，有6名稅務人員通過嚴格的學科和術科飛行考試，順利取得操作證，成為全國第一批取得無人多旋翼機專業操作證的稅務人員。圖／縣府提供

空拍機

延伸閱讀

疫情影響 嘉義縣外銷花卉受困國內

影／林佳龍無人機初體驗 直呼「好緊張」還好沒凸槌

爭取成立全台首家無人機學院 嘉義縣擬與中科院合作

中光電組無人機聯盟 強攻商用智能市場

相關新聞

雲林金鑽婚夫婦結為連理逾70年「感情秘訣是感恩」

雲林縣西螺鎮民廖進城與妻子廖李秀鸞，結為連理逾70年相濡以沫、鶼鰈情深，西螺鎮公所今天起表揚模範母親、金鑽婚夫婦，考量疫...

影／台南學甲大西瓜上市 黃偉哲Q版與西瓜王教挑好吃西瓜

臺南市學甲區西瓜節因碰上新型冠狀病毒疫情，縮小活動規模配合防疫，4月25日在華宗公園舉辦，管制由華宗公園舞台東側入口進出...

阿里山遊客少了 鳳蝶「疫外」回來了

嘉義縣阿里山森林遊樂區清明連假出現大量遊客群聚，遭中央疫情指揮中心發細胞簡訊警示，遊客下滑。長期駐守阿里山的荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘觀察，疫情爆發後，山上遊客直直落，少了人為干擾，生態保育變更好。

嘉義縣首創無人機查稅籍 6名稅務人員取得首批操作證

民用航空法無人機專章3月31日實施，嘉義縣財政稅務局首創全國以無人機清查稅籍資料，有6名稅務人員通過嚴格的學科和術科飛行...

影／他戴粉紅色口罩喊「孩子我挺你」 破性別刻板印象

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中本月13日聽聞一名男童怕被嘲笑，不肯戴粉紅色口罩上學的事件，與團隊成員在開防疫記者會時戴...

不敵疫情 台中SONO園日本料理歇業 老顧客不捨

台中SONO園日本料理已有33年歷史，因近年景氣低迷，又不敵新冠肺炎疫情衝擊，昨日是最後一天營業，歇業消息一出，讓許多老...

國民黨嘉義市議員：兒童口罩應由教師統計尺寸

國民黨嘉義市議會黨團書記長張秀華說，民眾到藥局買兒童口罩，都是隨機分配尺寸，導致有些孩子戴了不合尺寸的口罩，政府應研擬讓...

國民黨同步記者會 台南綠軍：支持國民黨賣黨產發現金

國民黨各縣市議會黨團今天上午同步開記者會，要求政府「紓困發現金、防疫要口罩」，先發現金再發酷碰券，對此，台南市議會民進黨...

台灣口罩實名制登上國際醫學期刊 全球看見第一線付出

國內口罩實名制，第一線的健保藥局發揮很大效用，功不可沒，這項成就由成大藥學系副教授歐凰姿等人，將其整理後，14日刊登在國...

政府擬發酷碰券紓困 雲林不分黨團站出來盼發現金

新冠肺炎疫情嚴峻衝擊各行業，政府擬發酷碰券紓困，不過國民黨主張以發放現金紓困。國民黨雲林縣議會黨團今天邀集誠信聯盟、民意...

紓困要現金、防疫要口罩 謝龍介：歐美發現金不是笨蛋

新冠肺炎疫情衝擊百工百業，國民黨部副秘書長謝龍介及台南市議會國民黨團今天開記者會，要求政府紓困要發現金，防疫要免費給口罩...

注意！搭台南公車即日起強制戴口罩 未戴最高罰1萬5

搭乘台南市公車的民眾從今天開始須強制戴口罩，否則駕駛可視情況拒載，根據上午觀察，民眾幾乎都知道要戴口罩上車，僅有零星要搭...

熱門新聞

生人迴避！彰化八卦山區本月19日「送肉粽」

國民黨今遍地發聲 江啓臣呼籲執政黨增1000億發現金

清明群聚疑慮未退 新北公有密閉場館再觀察1周至4/23

颱風豪雨不再挫ㄟ等！嘉市鐵路高架工程改善淹水之苦

環狀線北環段卡工業區 廠家掛白布條抗議

快抬頭看天空！台南出現日暈奇觀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。