嘉義縣首創無人機查稅籍 6名稅務人員取得首批操作證

民用航空法無人機專章3月31日實施，嘉義縣財政稅務局首創全國以無人機清查稅籍資料，有6名稅務人員通過嚴格的學科和術科飛行考試，順利取得操作證，成為全國第一批取得無人多旋翼機專業操作證的稅務人員，財稅局積極創新做法，獲得縣長翁章梁肯定嘉許。

財稅局清查土地和地價稅籍資料時，常因地形限制、標的物幅員遼闊、內有惡犬或圍牆高築等因素，無法精準執行任務，甚至引發爭議；財稅局電作科長何宏明透過產官學合作，經過1年籌畫、軟硬體測試與專業訓練，今年以無人機結合GPS自動定位系統執行稅籍清查，有了這項空中利器，不但工作效率提升了，測量更精準了，同仁人身安全也獲得保障。

民用航空法遙控無人機專章規定，3月31日起，操作政府機關(構)、學校或法人之遙控無人機，須取得專業操作證，才可以執行業務，財稅局賴秀慧、周秀蕊、郭雅婷、蕭淳仁、蕭世華和張裕仁6位稅務人員，去年接受嚴格專業飛行訓練，今年參加民航局舉辦的證照考試，分別通過學科和術科測驗，全數過關，6張多旋翼機專業操作證到手，成為全國稅務單位第一批取得該證照的稅務人員。

33歲稅務人員郭雅婷說，過去不曾接觸過空拍機，頂多就是從媒體看到過，能有機會接觸，其實是很新奇的體驗，尤其可以跟工作結合，讓工作更有效率，同仁們都很認真學習，很高興能通過考試。