影／他戴粉紅色口罩喊「孩子我挺你」 破性別刻板印象

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中本月13日聽聞一名男童怕被嘲笑，不肯戴粉紅色口罩上學的事件，與團隊成員在開防疫記者會時戴粉色口罩，希望破除性別刻板印象，嘉義縣府教育處長陳添丁也戴粉紅色口罩響應，他說「顏色不分性別，孩子我挺你」。

陳添丁說，因為這件事，讓大家知道性平教育不能等待，很多觀念受到限制，因此藉由這個機會告訴孩子，處長、校長和很多男老師都戴粉紅色口罩，口罩不分顏色，重要的是能保護自己的健康，每個顏色都是中性的，沒有分男女。

陳添丁本月13日得知男童的事件，就與兩名男性同仁一同戴粉紅色口罩，並拍照上傳縣府教育處粉絲團，至今仍隨時戴著粉紅色口罩，在縣府出入辦公，非但不覺得不自在，很多男性同仁看了也開始響應。