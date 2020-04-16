影／他戴粉紅色口罩喊「孩子我挺你」 破性別刻板印象
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中本月13日聽聞一名男童怕被嘲笑，不肯戴粉紅色口罩上學的事件，與團隊成員在開防疫記者會時戴粉色口罩，希望破除性別刻板印象，嘉義縣府教育處長陳添丁也戴粉紅色口罩響應，他說「顏色不分性別，孩子我挺你」。
陳添丁說，因為這件事，讓大家知道性平教育不能等待，很多觀念受到限制，因此藉由這個機會告訴孩子，處長、校長和很多男老師都戴粉紅色口罩，口罩不分顏色，重要的是能保護自己的健康，每個顏色都是中性的，沒有分男女。
陳添丁本月13日得知男童的事件，就與兩名男性同仁一同戴粉紅色口罩，並拍照上傳縣府教育處粉絲團，至今仍隨時戴著粉紅色口罩，在縣府出入辦公，非但不覺得不自在，很多男性同仁看了也開始響應。
他說，希望由處長力行，傳達給學校性平觀念，要隨時機會教育，教育處也會透過各種場合向學生宣導，顏色不分性別，別再有刻板印象。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言