雲林金鑽婚夫婦結為連理逾70年「感情秘訣是感恩」

雲林縣西螺鎮民廖進城與妻子廖李秀鸞，結為連理逾70年相濡以沫、鶼鰈情深，西螺鎮公所今天起表揚模範母親、金鑽婚夫婦，考量疫情嚴峻，西螺鎮長鄭玲惠親自到訪表揚。

高齡93歲的廖進城被問到如何保持感情與夫妻相處之道，他說，時常懷抱感恩的心，並互相容忍和體諒，是維持夫妻情感的秘訣，兩人也幾乎不太吵架。

他說，和太太是媒妁之言成婚，養育4名子女，當年妻子娘家較富裕，不過婚後太太持檢持家，他擔任老師薪資微薄，平時還得養雞鴨、種田補貼家用，但太太始終不喊苦，也把他跟孩子照顧得很好，讓他感恩在心。

90歲的廖李秀鸞表示，兩個人在一起走一輩子，相處和生活中一定會有意見不合的時候，但為了家庭小孩，彼此忍讓持續溝通，就能家和、人和。

鄭玲惠今天到府表揚，她說，廖進城在民國30幾年日據時代，17歲就在西螺鎮上擔任老師，因而有「少年老師」之稱，和師母廖李秀鸞結婚超過70年，兩個人還經常牽手散步，夫妻情深讓人欣羨。