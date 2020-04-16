不敵疫情 台中SONO園日本料理歇業 老顧客不捨

台中SONO園日本料理已有33年歷史，因近年景氣低迷，又不敵新冠肺炎疫情衝擊，昨日是最後一天營業，歇業消息一出，讓許多老顧客相當不捨，紛紛求情別關店，但業者仍忍痛決定結束營業。

SONO園是台中知名日本料理店，前總統李登輝、陳水扁及導演李安、吳宇森、魏德聖等名人都曾是座上賓。由於近年景氣低迷，今年又遇上疫情肆虐，店內業績腰斬，業者洪強森決定今日起結束營業。

洪強森表示，日本料理店已經營業30餘年，近年大環境景氣不佳，且年金改革讓軍公教荷包緊縮，今年又有疫情延燒，自疫情爆發，來客數少一半，4月初決定忍痛結束營業，店內20名員工依規定辦理資遣。

不過歇業消息傳出後，許多老顧客昨晚紛紛來用餐回味，店家電話也被老顧客狂叩，向洪強森求情「再撐一下，別歇業」，有客人說原預計下周才要來用餐，也有客人要從台北南下來用餐慶生，結果計畫都泡湯了，再也吃不到經典料理，讓許多老顧客相當不捨。