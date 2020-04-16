台南勞工健康服務再晉級 8大工業區3大好康免費服務

為提供勞工更優質安心健康工作環境及友善工作場所，台南市勞工局今天宣布成立「8大工業區勞工健康諮詢駐點服務」，自4月起每月第3周星期二及星期三分別在8大工業區服務中心定期駐點服務，提供職安法四大預防保護計畫協助、因應新冠肺炎輔導職場防疫9大工作及提供中小企業臨場健康服務補助計畫諮詢，三大好康服務完全免費，提供企業與勞工最佳的健康諮詢服務。

勞工局長王鑫基表示，去年勞工局和南區勞工健康服務中心簽訂健康促進伙伴關係，今年為提升健康服務能量，今年3月起在民治市政中心世紀大樓7樓提供免費駐點健康諮詢服務，4月份起為擴大服務範圍照顧更多的企業與勞工，由南區勞工健康服務中心派員至8大工業區（柳營科技工業區暨環保園區、新營工業區、官田工業區、樹谷園區、永康科技工業區、永康工業區、台南科技工業區、安平工業區）駐點服務。