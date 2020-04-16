國民黨嘉義市議員：兒童口罩應由教師統計尺寸

國民黨嘉義市議會黨團書記長張秀華說，民眾到藥局買兒童口罩，都是隨機分配尺寸，導致有些孩子戴了不合尺寸的口罩，政府應研擬讓學校老師統計學童的口罩尺寸，再配售給學童。

張秀華、市議員傅大偉、陳家平和國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯今天在黨部開「紓困發現金，防疫要口罩」記者會，張秀華說，蔡英文總統曾說口罩日產量已達1320萬片，但民眾在14天能買9片口罩政策下，仍在藥局排隊買口罩，政府應等每人1天可買1片口罩後，再進行口罩外交。

她也發現，有學童明明是低年級，但體格卻像高年級學生，買到小號的兒童口罩，在校園內一直戴著很不舒服，政府也應設法解決此問題。

傅大偉說，全國放無薪假人數已飆升到7916人，甚至被裁員，雖然政府強調酷碰券能刺激消費，但緩不濟急，對民眾最實際的方式就是發放現金，有些人失業許久，有時候連三餐都吃不飽，若能有現金挹注，馬上可以填飽肚子。