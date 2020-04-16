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國民黨同步記者會 台南綠軍：支持國民黨賣黨產發現金
國民黨各縣市議會黨團今天上午同步開記者會，要求政府「紓困發現金、防疫要口罩」，先發現金再發酷碰券，對此，台南市議會民進黨團表示，國民黨應該用行動響應防疫，將手中的不當黨產盡快賣掉，換成現金和口罩發給民眾。
民進黨團總召邱莉莉表示，感謝國民黨大力支持民進黨政府，蔡英文總統昨晚即公布「紓困先發現金，疫情緩和後加碼發酷碰券」的政策方向，結果國民黨今天就大動作開記者會支持。
邱莉莉指出，不當黨產處理委員會呼籲國民黨盡快返還768億多元的不當黨產，黨產會從2016年成立至今，還等不到國民黨歸還不當黨產給全民，如果國民黨體認到疫情嚴重，不如直接將黨產換現金發給人民，加強紓困力道，以行動響應防疫。
民進黨團表示，行政院長蘇貞昌已經公布紓困方案，受疫情影響的企業勞工每月將可領最高2萬的薪資補貼，最多3個月；勞保投保2萬4千元以下的自營業者，可一次發3萬元現金補貼。
民進黨團呼籲，國民黨若來不及賣黨產，就請放下政治鬥爭，支持蔡英文總統、行政院紓困方案，盡快在立法院通過預算，讓勞工拿到紓困現金，共體時艱度過難關。
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