台南市議會民進黨團籲國民黨 以行動響應防疫
台灣防疫有成，中國國民黨今天召開「紓困發現金，防疫要口罩」記者會，台南市議會民進黨團則呼籲國民黨放下政治鬥爭，在立法院儘快通過預算，以行動響應防疫。
台南市議會民進黨團今天發布新聞稿指出，總統蔡英文昨晚在社群媒體揭櫫「紓困先發現金，疫情緩和後加碼發酷碰券」的政策方向，國民黨也在蔡總統公布政策後大動作召開記者會，民進黨團感謝國民黨大力支持民進黨政府。
民進黨團總召邱莉莉表示，不當黨產處理委員會昨天公布計時器，呼籲國民黨盡快返還新台幣768億餘元的不當黨產。黨產會自2016年成立至今，還等不到國民黨歸還不當黨產給全民，若國民黨體認到疫情嚴重，不如直接將黨產換成現金及口罩發給人民，加強紓困力道。
民進黨團呼籲國民黨若來不及變賣黨產，就支持蔡總統及行政院紓困，儘快在立法院通過預算，讓勞工快點拿到紓困現金，放下政治鬥爭，共體時艱度過難關。
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