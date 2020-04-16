嘉義市建築執照自動展延一年 不怕被撤照

新冠肺炎延燒，進口建材短缺，許多建案工期延誤，恐導致建築執照過期被撤照，嘉義市都市發展處指出，民國109年期間建照仍有效者，即日起自動展延一年，且無須另行申請，協助業界度過難關。

市府都發處長顏聰玲說，目前建案所必須的鐵絲、模板和磁磚等大多是由大陸進口，受疫情影響供應鏈短缺，以鐵絲為例，工地需要大量鐵絲綑綁鋼筋，若連最基本的綁鋼筋都沒辦法，後續工程很難進行。

顏聰玲說，營建業是火車頭工業，一個建案所帶動的中下游相關產業需求，有砂石、鋼鐵、模板、水泥、家具等，除了國內營建業所需砂石無法即時提供外，進口建材斷料，也造成建築物設備如電梯、空調和消防等設備減產。

都發處指出，蓋一層樓建照3個月，在加基地整理、施工整備等給予3個月，以三樓的建案為例，建照期限為一年，若出現建材斷料，工程很容易延誤，建照恐怕會過期。

都發處統計嘉義市107年底營造業公司登記現有家數737家，不動產業141家，共占全市資本額27.8%，營建相關產業若低迷，對嘉義市影響不小。

顏聰玲說，依據建築法及嘉市建築管理自治條例展延建照，希望降低疫情所帶來的衝擊，助業者度過難關，為低迷的建築業，注入一劑強心劑，並振興投資環境嘉惠全民。