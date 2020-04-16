台灣口罩實名制登上國際醫學期刊 全球看見第一線付出
國內口罩實名制，第一線的健保藥局發揮很大效用，功不可沒，這項成就由成大藥學系副教授歐凰姿等人，將其整理後，14日刊登在國際重要的醫學期刊「內科醫學年鑑」上，讓全球醫界都有機會了解台灣的社區健保藥局。
這篇論文是由歐凰姿與成大藥學系教授高雅慧共同撰寫，「台灣社區藥局藥師在應對新型冠狀病毒大流行的前線(Community Pharmacists in Taiwan at the Frontline Against the Novel Coronavirus Pandemic: Gatekeepers for the Rationing of Personal Protective Equipment)」，14日由「內科醫學年鑑（Annals of Internal Medicine）」登載在網站上。
歐凰姿表示，家人也是經營健保藥局，從小就在藥局裡長大，看到家人辛苦的一面，這次在全球嚴峻的疫情之下，能夠透過論文的發表，讓國際上了解台灣的健保藥局，也第一線藥劑人員的付出被看見，覺得與有榮焉。
她甚至在發表前夕，徹夜守在電腦前，看到網站登出論文的那一刻，非常感動。
歐凰姿在她的論文摘要中寫到「或許更重要思考的是：台灣社區藥局藥師所提供的服務與其價值，在過去是否有被重視或好好利用？」
也提到「所謂『養兵千日，用兵一時』，面對這樣前所未有的全球公共衛生突發事件，持續資源分佈於社區照護與與長期投資提升藥師專業能力是重要的。另外，連結藥學教育與社區藥事照護和執業也是重要，鼓勵優秀藥學人才未來投入社區耕耘，讓社區藥局藥師執業持續有生力軍投入，並穩定社區藥師提供民眾照護品質。」
台南市藥師公會理事長吳振名感謝歐凰姿的努力，表示歐從2月6日口罩實名的第一天，持續到台南多家藥局觀察實名制的運作，期待社區藥局能在此次疫情中被重新定位。
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