台灣口罩實名制登上國際醫學期刊 全球看見第一線付出

國內口罩實名制,第一線的健保藥局發揮很大效用,功不可沒,這項成就由成大藥學系副教授歐凰姿等人,將其整理後,14日刊登在國際重要的醫學期刊「內科醫學年鑑」上,讓全球醫界都有機會了解台灣的社區健保藥局。

這篇論文是由歐凰姿與成大藥學系教授高雅慧共同撰寫,「台灣社區藥局藥師在應對新型冠狀病毒大流行的前線(Community Pharmacists in Taiwan at the Frontline Against the Novel Coronavirus Pandemic: Gatekeepers for the Rationing of Personal Protective Equipment)」,14日由「內科醫學年鑑(Annals of Internal Medicine)」登載在網站上。

歐凰姿表示,家人也是經營健保藥局,從小就在藥局裡長大,看到家人辛苦的一面,這次在全球嚴峻的疫情之下,能夠透過論文的發表,讓國際上了解台灣的健保藥局,也第一線藥劑人員的付出被看見,覺得與有榮焉。

她甚至在發表前夕,徹夜守在電腦前,看到網站登出論文的那一刻,非常感動。

歐凰姿在她的論文摘要中寫到「或許更重要思考的是:台灣社區藥局藥師所提供的服務與其價值,在過去是否有被重視或好好利用?」

也提到「所謂『養兵千日,用兵一時』,面對這樣前所未有的全球公共衛生突發事件,持續資源分佈於社區照護與與長期投資提升藥師專業能力是重要的。另外,連結藥學教育與社區藥事照護和執業也是重要,鼓勵優秀藥學人才未來投入社區耕耘,讓社區藥局藥師執業持續有生力軍投入,並穩定社區藥師提供民眾照護品質。」