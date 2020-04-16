台南玉井區玉田里、安南區溪東里 本周六里長補選

台南市玉井區玉田里及安南區溪東里兩名里長在今年2月病逝，台南市選委會將在本周六進行里長補選投票，由於適逢新冠肺炎疫情期間，投開票所設有檢疫站，選民投票必須戴口罩並量體溫。

玉井區玉田里的投票所為玉井區綜合體育館東側、玉井國小化育館南側、玉井國小化育館北側、玉井區綜合體育館西側，選舉人數3513人，里長候選人有楊秀慧、吳建勳、王清政。

安南區溪東里投票所為文武聖廟北側、文武聖廟南側、海佃國小1年10班、海佃國小2年1班，選舉人數有3741人，里長候選人有林清遙、方奕霖、許秀春、吳昆益、施金源。

選委會指出，民眾18日前往投票或參觀開票時除了應戴口罩，在投開票所內要與他人保持1.5公尺以上的距離，投票所外則要保持1公尺以上距離；如為居家隔離者、居家檢疫者，依傳染病防治法規定，不可進入投票所投票及參觀開票。

台南市衛生局將在投開票所協助設置簡易檢疫站及提供防疫物資，投開票所也將增派管理員維持排隊距離與防疫動線。選委會表示，圈選工具會定時消毒，若選民有發燒症狀必須登記姓名等資料，將引導到適當的動線投票，接觸過的物品也會立即消毒，民眾可放心前往投票；投票前及開票結束後，投開票所都會進行環境消毒，投開票時保持空氣流通。