政府擬發酷碰券紓困 雲林不分黨團站出來盼發現金

新冠肺炎疫情嚴峻衝擊各行業，政府擬發酷碰券紓困，不過國民黨主張以發放現金紓困。國民黨雲林縣議會黨團今天邀集誠信聯盟、民意聯盟等不分黨團，共同站出來要求政府傾聽人民聲音「發現金」。

雲林縣議會議長沈宗隆、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、國民黨團總召林建鴻、誠信聯盟總召黃文祥、民意聯盟總召王又民與10多位議員共同發聲。

王又民、黃文祥、林建鴻等人說，面對疫情衝擊，老百姓日常已經難以維持經濟，以口罩一片5元，一個月買18片，若一家四口要花365元，加上生活開支負擔沉重。

他們表示，現在政府說要發酷碰券刺激消費，但前提得花1千元才有250元折扣，民眾都快沒錢花，怎麼可能為了折250元去花750元，今天站出來不是為了反對而反對，只是提出建議以現階段需求來照顧大家。

沈宗隆提到，最近常聽到基層民眾反映口罩不夠用，尤其是兒童可能常在戶外活動，一天得用到兩片口罩，口罩外交確實讓世界看見台灣，但前提還是得照顧國人。

他說，還有針對紓困經濟，行政院長蘇貞昌擔心發現金民眾會存起來，但每天每戶家庭都得吃飯、買生活用品，根本不用擔心不花錢，希望政府可以體恤人民，發放現金才實用。

倪姓斗六市民提到，她家中有長輩得時常去醫院領處方箋藥，現在各大醫院規定出入都得戴口罩，14天9片口罩有點不夠用，而且排隊買口罩也常常買不到，各大藥局大排長龍，百姓有苦難言。

多位議員表示，在「紓困發現金」方面，2008年金融海嘯時期，馬英九政府發放消費券，當時民進黨主席蔡英文主張直接發放現金，呼籲「蔡總統不要打臉當年的蔡主席」。