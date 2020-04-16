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台南學甲大西瓜上市 黃偉哲Q版與西瓜王教挑好吃西瓜
臺南市學甲區西瓜節因碰上新型冠狀病毒疫情，縮小活動規模配合防疫，4月25日在華宗公園舉辦，管制由華宗公園舞台東側入口進出（活動當天單一出入口且請配合進行噴酒精消毒及量測體溫），並呼籲與他人保持室內 1.5 公尺、室外 1 公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩。
台南市長黃偉哲透過影片行銷，示範如何切西瓜、挑選西瓜，還幽默說「鳳梨頭、西瓜尾」，西瓜尾部要留著自己吃。
黃偉哲表示，學甲瓜農栽種技術不斷提升，西瓜口感「脆甜多汁」，廣受民眾喜愛。學甲大西瓜栽培地區主要在頂洲及紅茄兩部落，且大多位於八掌溪畔，河床潔淨且排水良好之砂礫地，栽種面積約25公頃，因屬鹽分地，經過瓜農的用心栽培生產的「華寶」品種大西瓜，每一顆都在30斤上下，甜度高達15度，汁多甘甜，口味獨特口感佳，品質掛保證，深受市場歡迎，4月中旬後大西瓜進入量產，產期約1個半月。
學甲區長邱志榮說，學甲瓜農栽培技術精益求精，彼此互相交流、切磋學習，以提升品質及價格競爭力，西瓜節當天特別舉辦學甲區「西瓜王」評鑑，聘請農業改良場、種苗公司及農會技術專家依西瓜果重、外觀、果型、甜度、肉質及肉色等評比，選出今年度「西瓜王」得主表揚。
頂洲社區發展協會理事長郭林秀珠和兒子郭瑞棋已種西瓜近60年，今年受到因疫情餐廳生意不好，連帶影響西瓜銷路，因西瓜正值成熟好吃，希望政府協助行銷。
邱志榮說，近期因疫情及天候冷涼影響民眾購買意願，瓜農期待延續辦理西瓜節，行銷農產品，衡量防疫需要及農產行銷，雖然配合防疫避免群聚感染而縮小活動規模，但未停止幫農民行銷農產品，仍讓辛苦的瓜農可以販售大西瓜。4月25日8點半開始瓜農在華宗公園前展售西瓜促銷，邀請大家前來選購，支持學甲優質農產品。
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