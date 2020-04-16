國民黨嘉義縣議會黨團砲轟中央 有能力再援外

新冠肺炎疫情重創經濟，蔡政府不贊成發消費券或現金刺激消費；嘉義縣議會國民黨黨團上午在縣黨部，與各縣市議會黨團同步，舉行「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，砲轟中央紓困做法，要求直接發現金給民眾；另對口罩援外，黨團說，應先滿足國人需求，有能力再援外。

黨團書記長李國勝議員，偕同王啟澧、吳思蓉、詹琬蓁、詹黃素蓮議員，共同開記者會，要求民進黨政府重視立法院國民黨團要求，在第二階段紓困的1500億元預算外，再增列約1000億元預算發放現金給民眾的提議，以符合現實需要與民眾的期待。記者會結束，大家喊口號「紓困發現金、防疫要口罩」。

「現在疫情緊急狀態，發現金最有用」，李國勝說，執政黨要用「酷碰券」等屬於振興方案，但現在最需要的是紓困，發放現金是最好，符合民意的方式，現在已經很多勞工被放無薪假、被裁員，生活困難，各行各業哀鴻遍野，政府要發放「酷碰券」刺激消費，鼓勵民眾上餐廳、旅遊，這些都是「振興」，是在疫情趨緩後才能做的。

黨團說，讓每個人每天有口罩用，很難嗎？民眾為買口罩排隊等候很久，長輩群聚排隊很辛苦，還可能造成防疫漏洞，拿口罩援外前，先滿足國人防疫需求。議員吳思蓉主張配售每人每天一片口罩。